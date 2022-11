Comicità, magia e follia: Lannutti al teatro dell’Iride per Borghi Maestri della Scena

Sabato prossimo, alle 21, spettacolo di comicità, magia e follia. Una pièce fatta di paradossi, coppie scoppiate, consumatori consumati, storie di obesi mentali, mondi alla rovescia, sfortunati fortunati, sogni assurdi chiusi dentro un cassetto di cui è andata smarrita la chiave, per ridere di tutto ciò, ma soprattutto per ridere di sè stessi, perché se impari a ridere di te stesso, te stesso sarà sempre felice

Secondo appuntamento della rassegna “Borghi Maestri della Scena” nel meraviglioso teatro ottocentesco di Petritoli con l’attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore Domenico Lannutti che presenta uno spettacolo di comicità, magia e follia.

La rassegna (leggi l’articolo della conferenza stampa di presentazione) propone spettacoli di altissimo livello presentati da artisti internazionali e grandi maestri del teatro comico musicale italiano ed è la prima iniziativa culturale di Borghi Maestri, progetto selezionato dal Ministero della Cultura con il punteggio più alto nelle Marche nell’ambito del programma dell’Unione Europea “Next Generation Eu” e del PNRR.

Nel mese di dicembre Il progetto prevede anche la rassegna “Maestri d’Arte alla Palombara”, un programma artistico di tutto rilievo dedicato all’arte di strada e alla musica che si svolgerà dal 7 all’11 dicembre presso lo storico Giardino della Palombara di Monte Vidon Combatte, area che il progetto riqualificherà e rilancerà quale vero e proprio parco a vocazione culturale.

Borghi Maestri è un progetto realizzato in aggregazione dai comuni di Petritoli (capofila) e Monte Vidon Combatte (aggregato), selezionato dal Ministero della Cultura nell’ambito del programma dell’Unione Europea “Next Generation Eu” e del “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (PNRR), Missione 1, “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 3 – Cultura 4.0, Misura 2 “Rigenerazione di Piccoli Siti Culturali, Patrimonio Culturale, Religioso e Rurale” – Investimento 2.1. “Attrattività dei Borghi Storici”.

Il progetto ha ottenuto dalla commissione ministeriale il punteggio più alto tra tutti quelli presentati nella regione Marche e prende il via tra novembre e dicembre 2022 con due rassegne artistiche: “Borghi Maestri della Scena” a Petritoli e “Maestri d’Arte alla Palombara” a Monte Vidon Combatte.

Il Coordinamento delle attività culturali è a cura dell’associazione Internazionale Open Street aisbl e la promozione a cura dell’associazione Marca Fermana.

Sabato prossimo, dunque, alle ore 21 al Teatro dell’Iride di Petricoli, va in scena il secondo appuntamento della rassegna “Borghi Maestri della Scena”. Un evento all’insegna della comicità che vede protagonista un comico d’eccezione, l’abruzzese Domenico Lannutti con il suo monologo “Riflessioni di un uomo che non fa niente …e non vorrebbe fare neanche quello“.

Uno spettacolo di comicità, magia e follia. Una pièce fatta di paradossi paradossali, coppie scoppiate, consumatori consumati, storie di obesi mentali, mondi alla rovescia, sfortunati fortunati, sogni assurdi chiusi dentro un cassetto di cui è andata smarrita la chiave, per ridere di tutto ciò, ma soprattutto per ridere di sè stessi, perché se impari a ridere di te stesso, te stesso sarà sempre felice.

“La vita è una grande barzelletta, noi siamo la battuta e non ci resta altro che ridere”.

Domenico Lannutti – attore, comico, mago, insegnante, autore, regista e formatore – parallelamente all’attività teatrale e di spettacolo, svolge anche un’intensa attività pedagogica, collaborando con diverse scuole di teatro e con l’università di Bologna.

Ha frequentato diverse scuole e svariati laboratori: teatro, commedia dell’arte, tecniche di cabaret, istrionismo comico, clown teatrale, buffone, costruzione del personaggio, illusionismo. Ha partecipato a trasmissioni televisive e radiofoniche nazionali. Ha fatto parte della Compagnia degli Gnorri capitanata da Natalino Balasso. Ha avuto numerosi riconoscimenti come attore e come comico. Ha avuto esperienze cinematografiche, non ultima quella da protagonista nell’ambito del cortometraggio “Buongiorno” (Bekafilms), il corto più premiato della storia del cinema italiano. E’ stato Testimonial per la serie televisiva CSI Las Vegas per Fox International Channels (Italia Europa Asia).

I biglietti per ciascuno degli spettacoli in programma al Teatro dell’Iride possono essere acquistati alla biglietteria del teatro a partire da 2 ore prima dell’inizio, ma è consigliato assicurarsi il posto acquistandoli online sul sito borghimaestri.it. Biglietto Intero (adulti) € 6,00. Biglietto Ridotto (Bambini 2-12 anni e gravi disabilità) € 3,00. I Bambini sotto i 2 anni entrano gratis se non occupano un proprio posto a sedere.

LA RASSEGNA “BORGHI MAESTRI DELLA SCENA”

La rassegna proseguirà sino al primo gennaio al Teatro dell’Iride di Petritoli proponendo un totale di nove spettacoli di altissimo livello, presentati da artisti internazionali e grandi maestri del teatro comico musicale italiano. Sotto la direzione artistica di Giuseppe Nuciari (associazione Ho un’Idea), l’organizzazione di Francesco Marilungo (associazione ArTime) e il coordinamento dell’Associazione Internazionale Open Street aisbl (Bruxelles), sul palcoscenico del meraviglioso teatro ottocentesco della cittadina fermana, si alterneranno recital, monologhi, concerti leggeri e classici, eventi performativi.

Venerdì 9 dicembre è la volta di Saulo Lucci in “Hell’O Dante – Paolo e Francesca”, spettacolo in parole e musica dedicato al V Canto dell’Inferno di Dante con ironia e comicità; venerdì 16 dicembre sarà la volta di Andrea Cosentino e il suo “Telemomò”, spettacolo che si è aggiudicato il Premio Speciale Ubu 2018.



Di seguito gli appuntamenti della rassegna elencati in ordine cronologico:

19 novembre ore 21 Matteo Belli in “Genti Intendete Questo Sermone”; giullarata.

26 novembre ore 21 Domenico Lannutti in “Riflessioni di un uomo che non fa nulla…”; teatro Comico.

09 dicembre ore 21 Saulo Lucci in “Hell’O Dante – Paolo e Francesca”; monologo comico.

16 dicembre ore 21 Andrea Cosentino in “Telemomò” (Premio Speciale Ubu 2018).

17 dicembre ore 21 Concerto “Fra Luna e Mare” omaggio a Lucio Dalla.

18 dicembre ore 17,30 Concerto a cura dell’Associazione Amici della Musica di Montegranaro.

30 dicembre ore 21 Dekru (Ukraina) in “Anime Leggere”, spettacolo di mimo.

31 dicembre ore 22 “Capodanno in Musica al Teatro dell’Iride”, con Alessandro Calamai, Selene Fiaschi, Antonella Grumelli (canto) e Daniele Biagini

1 gennaio ore 21 Cantiere Opera Buffa in “La Serva Padrona”, Opera di Giovan Battista Pergolesi, diretta da Alessandro Calamai per la regia di Jean Menigault.

Ulteriori informazioni sono reperibili in www.borghimaestri.it

“MAESTRI D’ARTE ALLA PALOMBARA” a Monte Vidon Combatte dal 7 all’11 dicembre

La terza edizione dei Mercatini di Natale di Monte Vidon Combatte ospiterà un programma eccezionalmente ricco che coniugherà i prodotti biologici e i cibi della tradizione, le iniziative sull’agricoltura sostenibile, alle arti circensi e di strada.

La consolidata iniziativa “Un Natale come …Bio Comanda” organizzata dall’amministrazione comunale, con mostra mercato di prodotti hand made, tipicità agroalimentari, degustazioni e concorso dei presepi, si intreccerà ad un programma artistico di tutto rilievo dedicato alla musica e all’arte di strada, dal titolo “Maestri d’Arte alla Palombara”, realizzato con ingressi gratuiti presso lo storico Giardino della Palombara, area che il progetto Borghi Maestri si è dato il compito di riqualificare e rilanciare nell’arco dei prossimi 4 anni, quale vero e proprio parco a vocazione culturale.

L’iniziativa inaugura il progetto Borghi Maestri a Monte Vidon Combatte e si avvale della collaborazione delle Associazioni “Ho Un’Idea”, “ArTime”, “Open Street aisbl”, “Amici della Musica”, “DeaFal ONG”, “Slow Food Condotta del Fermano”, dell’organizzazione dell’Associazione Proloco per la Direzione Artistica di Giuseppe Nuciari. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito.

Di seguito gli appuntamenti della rassegna elencati in ordine cronologico:

Mercoledì 7 dicembre ore 17:30 Incontro pubblico con l’Agronomo Matteo Mancini (Dea Fal ONG) sull’Agricoltura Organica Rigenerativa

Giovedì 8 Dicembre ore 17:30 “Reunion Sax Quartet”; concerto a cura degli Amici della Musica di Montegranaro

Sabato 10 Dicembre ore 16:00 Compagnia Creme Brulé in “Circo Cerini”; giocoleria e numeri di fuoco

Domenica 11 Dicembre dalle ore 16:00 . Arte di strada con Teatro Lunatico, Alekos Ottaviucci e Mistrafunky Street Band

Ulteriori informazioni sono reperibili in www.borghimaestri.it

IL PROGETTO BORGHI MAESTRI

Con Borghi Maestri, progetto finanziato nell’ambito del Bando Borghi del PNRR, i comuni aggregati di Petritoli e Monte Vidon Combatte puntano al recupero della propria identità culturale, artistica, produttiva e alla conservazione e trasmissione dei saperi, resilienti di fronte alla spinta disgregatrice della società omologata e in grado di offrire opportunità uniche per apprendere, formarsi, immaginare nuove professioni e avviare progetti di impresa innovativi.

BORGHI MAESTRI viene finanziato con un ammontare di circa 2 milioni di euro per attività di realizzazione/potenziamento di servizi e infrastrutture culturali, realizzazione di iniziative per l’incremento della partecipazione culturale e per l’educazione al patrimonio delle comunità locali, programmazione e direzione artistica di spettacoli dal vivo, realizzazione di residenze creative di teatro e circo, valorizzazione dell’enogastronomia tipica e dell’eccellenza artigiana, valorizzazione ambientale e naturalistica, promozione e marketing territoriale.

La riqualificazione dei beni culturali più importanti (il Teatro dell’Iride, il Monastero delle Clarisse, il Giardino della Palombara) nonché l’adeguamento delle strutture socioculturali (Parco di Villa Adriana), sono funzionali ad una nuova offerta culturale e formativa di alto livello.

Le attività didattiche consentiranno di stimolare le nuove generazioni verso le opportunità del loro territorio, a comprendere le strategie con le quali migliorare in futuro le condizioni di vita e l’equilibrio con l’ambiente naturale.

I percorsi per il trekking e le mountain bike, le ippovie, la tabellazione delle emergenze storiche e ambientali, permetteranno di rafforzare l’attrattività turistica all’interno di un programma di rilancio del territorio coordinato da soggetti privati fortemente specializzati e radicati sul territorio, nonché da soggetti istituzionali chiamati a promuovere la dimensione culturale, turistica e ambientale della Valdaso nel suo complesso.

Il collettore di tutte le attività sarà il “Borghi Maestri Street Festival”, un evento annuale capace di richiamare nei due borghi decine di migliaia di visitatori, di offrire una vetrina unica per i progetti artistici sviluppati attraverso le residenze, per le lavorazioni artigianali, per i progetti di sostenibilità agro-alimentare e per l’enogastronomia.

Oltre l’accordo di aggregazione tra i due Comuni e la collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Petritoli, il partenariato si estende a ulteriori 16 soggetti privati. Grazie alla partecipazione di partners di grande spessore come Cna, Slow Food, DeaFal ong e l’Associazione Internazionale Open Street aisbl di Bruxelles, le iniziative che verranno intraprese potranno essere espresse in un ambito territoriale ambio e conseguire una dimensione nazionale e internazionale.