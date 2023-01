Per la Videx il battesimo di fuoco al cospetto della capolista Vibo Valentia

SERIE A2 - Il 2023 del PalaGrotta si apre con la visita della prima forza della classe, per un gruppo, quello guidato da coach Cesar Douglas, che viaggia a vele spiegate con un bottino di 32 punti e 5 lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza. Tutto dopo aver chiuso il 2022 centrando, grazie al 3-0 su Cuneo, la semifinale di Coppa Italia

6 Gennaio 2023 - Ore 19:49 ...

GROTTAZZOLINA – Anno nuovo, vita nuova…o forse no. Il cammino della Videx Yuasa riprende esattamente là dove si era interrotto: da Castellana Grotte alla prima della classe, passando per la parentesi di Coppa Italia in quel di Bergamo, per un trittico di gare che vede Vecchi e compagni fronteggiare, classifica alla mano, le tre migliori formazioni del campionato in appena due settimane.

Il gruppo guidato da Cesar Douglas viaggia a vele spiegate con un bottino di 32 punti e cinque lunghezze di vantaggio sulla seconda piazza dopo aver chiuso il 2022 centrando, grazie al 3-0 su Cuneo, la semifinale di Coppa Italia. Le ultime due trasferte di ferro sui campi di Castellana Grotte e Bergamo hanno portato in dote a Orduna e compagni quattro punti fondamentali per rafforzare il primato e lanciare un segnale, qualora ce ne fosse ancora bisogno, al campionato. Passaggio sicuramente complesso per Vecchi e compagni (reduci da tre sconfitte consecutive, contando anche la trasferta di Cantù a chiusura del girone di andata) ma certamente non determinante nell’economia della stagione. Come sottolineato da coach Ortenzi nel post Bergamo, i competitors di quest’anno sono ben altri e certe sfide vanno colte come un’occasione per crescere.

Sono sette i precedenti tra le due formazioni, tutti in serie A2, compreso il 3-0 dell’andata in favore della capolista. L’ultimo incrocio al PalaGrotta risale a ben 19 anni fa, settima di ritorno della stagione regolare 2003/04, quando a spuntarla col punteggio di 3-1 furono ancora una volta i calabresi. Bisogna andare ancor più a ritroso per ripescare gli unici due successi di Grottazzolina, entrambi nel girone di ritorno, entrambi tra le mura amiche: finì 3-1 nella stagione 2002/03 mentre un anno prima servì il tiebreak. Se la cabala sorride a Vecchi e compagni, è altrettanto vero che numeri, classifica e percorso più o meno recente delle due squadre sembrano lasciare pochi margini di manovra ai padroni di casa. Domenica 8 gennaio (ore 18), nel match valido per la seconda giornata di ritorno, scenderanno in campo con la maglia grottese anche i due ex di giornata: il centrale Leonardo Focosi, a Vibo nella stagione 2018/19, ed il palleggiatore Manuele Marchiani in quella 2014/15.

E’ proprio il regista di Ortenzi a presentare il match del PalaGrotta: “Sarà stimolante perché potremo metterci alla prova contro una squadra costruita per vincere questo campionato perciò scenderemo in campo senza nulla da perdere, consapevoli che davanti al nostro pubblico abbiamo sempre fatto bene. Squadre come Vibo o come Bergamo sono qui per disputare un altro tipo di campionato, noi sappiamo bene quali sono i nostri obiettivi e dobbiamo scendere in campo ogni domenica per fare più punti possibili in modo da assicurarci la salvezza quanto prima. Ci aspetta una seconda parte di stagione ancor più probante perché ci si avvicina progressivamente alle fasi calde del torneo e fare punti sarà sempre più difficile però il girone di andata ha dimostrato che siamo sul pezzo e che possiamo dire la nostra”. Fischio d’inizio e direzione affidati a Sergio Jacobacci da Bergamo e Massimo Rolla da Perugia.