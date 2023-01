Sconfitta domestica per il Basket Fermo, all’ombra del Girfalco ha la meglio il San Severino

SERIE D - Confermata la tradizione negativa a vedere gli Amatori dell'entroterra maceratese quale storica "bestia nera" del Forno a Legna Frinconi, per un inizio del nuovo anno solare da dimenticare in quota al quintetto fermano, battuto tra le mura amiche per 67-82

15 Gennaio 2023 - Ore 10:58 ...

FERMO – Inizia male il 2023 per il Basket Fermo.

Una brutta sconfitta casalinga contro la squadra di San Severino Marche, storicamente ostica per i giallo blu fermani. Partita dominata dal nervosismo non sempre gestito ottimamente dal duo arbitrale. Classifica ferma alla terza giornata del girone di ritorno, quindi, quando tutte le dirette rivali della squadra fermana, come Montegranaro, Porto Sant’Elpidio e la stessa San Severino hanno invece incrementato i loro punti.

IL TABELLINO

FORNO A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO 67: Bernard 4, Poggi, Mezzabotta 3, Guenci 11, Santini 9, Dania 2, Quondamatteo (cap.) 10, Cipriani n.e., Pedicone, Martinelli 9, Anibaldi 4, Del Buono 15. All. Marilungo, vice Valentini

AMATORI SAN SEVERINO MARCHE 82: Magnatti, Grillo n.e., Cruciani (cap.) 5, Severini 5, Potenza 9, Uncini 6, Della Rocca, Gharbi, Massaccesi 17, Fucili 27, Cantani, Strappaveccia 13. All. Sparapassi

ARBITRI: Michele Ascanio Santangelo di Pesaro e Luca Avaltroni di Fano (PS)

PARZIALI: 21-17, 20-18, 12-21, 14-26

PROGRESSIVI: 21-17, 41-35, 53-56, 67-82

NOTE: Tiri da 3: Fermo 8, San Severino 7; tiri liberi: Fermo 10 su 22 (45%), San Severino 17 su 26 (65%); falli: Fermo 18 con tecnico a Guenci più tecnico alla panchina, all’allenatore ed espulsione dell’allenatore; San Severino 20 con tecnico a Severini e Potenza. Uscito per cinque falli Martinelli (Fermo)

LA CRONACA

E dire che invece nella prima metà della gara sembrava che il risultato potesse volgere a favore dei padroni di casa. Un inizio scoppiettante del Basket Fermo con quattro triple di fila, tre delle quali partite dalla mano sempre calda di Andrea Del Buono avevano portato i gialloblù ad un vantaggio superiore ai dieci punti. Soltanto nei minuti conclusivi del primo quarto alcune disattenzioni difensive facevano rientrare gli ospiti nel punteggio che chiudevano a soli quattro punti di distanza. Nel secondo quarto iniziava a serpeggiare in campo il nervosismo tra giocatori che continuerà amplificato fino alla fine della gara, frutto di qualche colpo proibito non visto dagli arbitri e probabilmente di qualche parola non sempre opportuna. Certo che comunque il Forno a Legna Frinconi riusciva a tenere la pressione avversaria e, nonostante i tiri dalla distanza non erano più precisi, al suono della sirena dell’intervallo lungo il Basket Fermo incrementava ancora di più il vantaggio sugli Amatori.

È nel secondo tempo che si consumava la debacle fermana. Il ritorno in campo dopo la pausa lunga vedeva gli avversari più motivati a recuperare lo svantaggio accumulato e di contro i padroni di casa dare segni evidenti di stanchezza fisica, a tratti anche di scarsa freschezza mentale. Bisogna inoltre ricordare la chiusura dei riscaldamenti e dell’acqua calda nelle palestre di Fermo, da parte del Comune, che ha reso difficoltoso allenarsi durante le festività natalizie. Nella circostanza, infatti, Cipriani era indisponibile all’ingresso in campo per una distorsione alla caviglia procurata durante il riscaldamento, Guenci ha mostrato segni evidenti di stanchezza muscolare, Gigi Dania al suo ritorno in campo dopo mesi di assenza non era certamente ancora nel pieno della forma fisica. Fatto sta che la squadra ospite ha approfittato del calo dei padroni di casa per superare ed infliggere il vantaggio con il quale si è conclusa la partita.

Non bisogna comunque disperare. Del resto le sconfitte con San Severino sono, chissà perché, una costante nella giovane storia della società sportiva fermana, di contro è vero anche che il campionato è ancora lungo. Il ritorno in campo di Dania è sicuramente una buona notizia e l’intera squadra è cosciente di avere ampi margini di miglioramento. Ora bisogna concentrarsi sulla trasferta di Pedaso di sabato prossimo. Una trasferta interessante tra due squadre reduci da due sconfitte che cercano il pronto ed immediato riscatto.