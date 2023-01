Nuova allerta meteo: neve e vento anche sulla costa, rischio valanghe sui Sibillini

MALTEMPO - La Protezione civile segnala possibili criticità fino alle 24 di domani: attese mareggiate e deboli nevicate anche a Senigallia

21 Gennaio 2023 - Ore 16:54 ...

Allerta gialla della Protezione civile, per neve, vento e rischio valanghe fino alla mezzanotte di domani. L’allerta è stata prorogata di 24 ore e riguarda tutte le Marche, a partire dalle 18 di oggi pomeriggio e fino alle 24 di domani. Il transito di un sistema depressionario che richiama aria fredda dai quadranti settentrionali, dopo una prima nevicata di ieri pomeriggio che ha imbiancato le zone collinari e montane anche del Fermano, determinerà nevicate fino a quote collinari e un sensibile rinforzo della ventilazione e del moto ondoso Anche sul territorio in cui ricade il comune di Senigallia potrebbe essere interessato da deboli nevicate diffuse. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte. Mare agitato, con onda da nord-est. Previste mareggiate lungo l’intero litorale

Inoltre c’è una allerta gialla anche per il rischio valanghe per i Monti Sibillini est e ovest e sulla Laga marchigiana. Ieri la Protezione civile aveva emesso un primo bollettino di allerta perché erano previste nevicate dai 200 metri di altezza. Cosa che si è verificata, e che nel Maceratese e nell’Ascolano ha riguardato le zone dell’entroterra dove nel corso della notte si è formato un manto bianco. Disagi si sono registrati tra Sarnano e Sassotetto a causa di persone che si sono messe in auto senza essere adeguatamente attrezzati per percorrere strade coperte di neve.