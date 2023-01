Blitz del Basket Fermo, espugnato Pedaso

SERIE D - Grande prestazione del Forno a Legna Frinconi che piazza l'impresa corsara nella tana della seconda forza del girone: un ottimo viatico per il prossimo impegno casalingo, in programma contro gli 88ers Civitanova Marche

PESADO – Grande prestazione del Forno a Legna Frinconi Basket Fermo che vince e convince in trasferta, nel palazzetto della Pallacanestro Pedaso seconda in classifica nel girone A del campionato di serie D.

Dopo un avvio stentato del 2023 contro gli Amatori di San Severino sabato scorso, c’è stato finalmente il riscatto in un campo difficile e impegnativo come quello di Pedaso. Due punti importanti che mantengono la squadra fermana nella parte medio alta della classifica e che, soprattutto, infondono ai ragazzi di Tullio Valentini, oggi alla guida del Basket Fermo, coraggio e fiducia nei propri mezzi.

IL TABELLINO

PALLACANESTRO PEDASO 59: Cardinaletti 10, Poletti 14, Morresi 6, Vecchi 6, Brahimaj, Moriconi, Monterubbianesi (cap.) 9, Belleggia 2, Pacioni 2, Francesconi 4, Mosconi 6. All. Cervellini, vice Carloni

FORNO A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO 77: Bernard Sarita 5, Poggi, Mezzabotta 10, Guenci 16, Santini 2, Dania 10, Quondamatteo (cap.) 15, Pierantozzi, Martinelli 5, Anibaldi 5, Del Buono 9. All. Valentini, vice Marilungo

ARBITRI: Alberto Iacomucci di Pesaro e Alessandro Bastianelli di Pesaro

PARZIALI: 18-15, 12-20, 11-23, 18-19

PROGRESSIVI: 18-15, 30-35, 41-58, 59-77

NOTE: Tiri da 3: Pedaso 8 – Fermo 8, tiri liberi: Pedaso 7 su 23 (30%) – Fermo 19 su 23 (83%), falli: Pedaso 27 – Fermo 21, uscito per 5 falli Poletti (Pedaso)

LA CRONACA

Grande performance sportiva della squadra fermana considerato che gli avversari non erano certo di secondo ordine. Lo si è visto soprattutto nel primo quarto quando i gialloblù fermani hanno dovuto spesso rincorrere i padroni di casa, che in un paio di occasioni hanno provato a scappare nel punteggio. Ma dal secondo quarto è cambiata nettamente la musica. Gli accordi maggiori hanno iniziato a vibrare soprattutto in difesa dove i pedasini per tutti i trenta minuti restanti non sono riusciti a trovare tiri facili da insaccare a canestro. Va notato, infine, che il calo fisico e mentale che in varie occasioni ha caratterizzato la prestazione del Basket Fermo nelle ultime partite è del tutto scomparso in questa trasferta.

Va sottolineato che ben quattro atleti hanno chiuso in doppia cifra, cinque se vogliamo aggiungere anche Andrea Del Buono con i suoi 9 punti a referto che sarebbero stati di più se fosse riuscito a lanciare la palla mezzo secondo prima al termine del primo quarto con un tiro e canestro partito a metà della propria metà campo. Alessandro Guenci si conferma colonna portante della squadra, oggi ancora una volta miglior realizzatore dell’incontro. E se Marco Quondamatteo ha messo in campo la solita prestazione all’altezza della sua statura, come non ricordare quelle di Andrea Martinelli, del giovanissimo Alberto Anibaldi, che in varie occasioni ha seminato il panico nella difesa avversaria o il dominio a rimbalzi di Kennfil Bernard? Piace infine sottolineare il progresso nella condizione di forma di Gigi Dania, visibile minuto dopo minuto e la precisione dalla distanza di Davide Mezzabotta, che ha bruciato la retina con due triple da almeno otto metri e mezzo dal canestro su soli tre tentativi. Ed ora di nuovo al lavoro in palestra, a testa bassa per il prossimo impegno casalingo contro gli 88ers di Civitanova Marche in programma sabato prossimo.