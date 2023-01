Ancora un pari per la Fermana, contro il Montevarchi al “Recchioni” finisce 1-1

CALCIO - Dopo Recanatese in casa e Cesena nell'ultimo turno giocato in trasferta, gli uomini di mister Protti allungano a sei la striscia di risultati utili con al terza divisione della posta in palio consecutiva. Risultato a maturare nel primo tempo, con i gialloblù a passare in vantaggio con la punizione di capitan Giandonato, e con l'ex canarino Rovaglia a riequilibrare i conti

28 Gennaio 2023 - Ore 20:03 ...

FERMO – Ancora un pareggio per la Fermana, che impatta 1-1 al “Bruno Recchioni” contro l’Aquila Montevarchi.

Dopo Recanatese e Cesena, oggi arriva il terzo pareggio consecutivo per gli uomini di Protti che allungano a sei la striscia di risultati utili consecutivi. Partita povera di emozioni, in cui hanno dominato corsa e agonismo ma di occasioni limpide se ne sono viste poche. Succede tutto nel primo tempo con la Fermana che passa in vantaggio su calcio piazzato di Giandonato, mentre il pari per i toscani porta la firma dell’ex canarino Rovaglia.

Ora la Fermana è attesa dalla trasferta di martedì ad Olbia, per un altro scontro diretto, sabato è in calendario la seconda trasferta consecutiva in casa della Virtus Entella.

IL TABELLINO

FERMANA 1 (4-3-3) Borghetto; Eleuteri, Pellizzari, Parodi, Carosso (36’st Maggio); Scorza, Giandonato, Graziano (36’st Bunino); Tulissi (10’ Pinzi), Fischnaller (36’st De Nuzzo), Romeo. A disposizione: Vaccarezza, Nardi, Spedalieri, Vessella, Pampano, Gkertsos, Ronci. All. Stefano Protti

AQUILA MONTEVARCHI 1 (3-4-1-2) Giusti; Tozzuolo (29’st Silvestro), Gennari, Fiumanò (29’st Chiti); Cerasani, Amatucci, Nador, Lischi; Giordani; Rovaglia (47’st Sorgente), Kernezo (29’ Biagi). A disposizione: Mazzini, Bertola, Boncompagni, Jallow, Manè, Marcucci. All. Marco Banchini

ARBITRO: Fabrizio Pacella di Roma 2

RETI: 16’ Giandonato, 45’ Rovaglia

NOTE: Osservato un minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente Figc. Spettatori 1119 di cui 800 abbonati, ammoniti Romeo, Tozzuolo, Silvestro e Nador, angoli 4-3, recupero 2’+ 5′

LA CRONACA

Primo tempo. Così come narrato dall’ufficio stampa gialloblù al 10’ Tulissi deve abbandonare la partita per infortunio, al suo posto entra Pinzi. Davvero sfortunato l’ex Modena, oggi al rientro dopo quasi tre mesi e mezzo di assenza dal rettangolo verde. Al 16’ lo sgusciante Pinzi conquista un interessante calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Calcia Giandonato, la palla rasoterra passa attraverso la barriera e si infila in porta. Fermana in vantaggio con il suo capitano. Al 23’ Fischnaller da fondo campo serve indietro per Romeo che perde l’attimo buono per la conclusione permettendo il recupero della difesa toscana. Al 36’ pericolo corso dalla Fermana, Cerasani troppo solo in area di rigore calcia al volo in porta, provvidenziale salvataggio di Carosso che di testa manda il pallone in corner. Minuto 43, Montevarchi pericoloso con un diagonale di Cerasani ma la mira è completamente sbagliata. Al 45’ pareggio del Montevarchi con l’ex Rovaglia che su azione di corner batte Borghetto con una deviazione volante. Dopo due minuti di recupero il signor Pacella manda le squadre negli spogliatoi.

Al 6’ della ripresa Scorza prova la conclusione da fuori area, tiro teso con la palla sorvola di poco la traversa. Al 9’ Romeo conquista un calcio piazzato poco fuori dal limite dell’area di rigore, Giandonato si incarica della battuta la palla scavalca la barriera ma Giusti è ben piazzato per bloccare. Al 22’ l’arbitro grazia Tozzuolo, già ammonito, che interviene duramente su Pinzi. Giandonato su punizione da posizione defilata spedisce sopra la traversa. Al 33’ Fischnaller in fuga solitaria viene fermato per offside tra le proteste degli spalti. Al 39’ il solito Giandonato impegna Giusti su punizione. Un minuto dopo Maggio riceve palla da Pinzi, la sua conclusione dal limite è troppo lenta e centrale per mettere paura al portiere ospite. Al 43’ Montevarchi insidioso con Rovaglia che viene servito in area ma temporeggia nel controllo permettendo alla retroguardia gialloblu’ di recuperare. Decisiva chiusura di Eleuteri su Sorgente che su azione di ripartenza si stava apprestando a calciare davanti a Borghetto. Dopo 5 minuti di recupero il direttore di gara decide che può bastare.