Il Basket Fermo supera gli 88ers tra le mura domestiche

SERIE D - Vittoria sofferta per il Forno a Legna Frinconi, che batte i civitanovesi sul proprio parquet per sole due lunghezze di vantaggio e consolida il quinto posto in classifica, con prospettive quindi di miglioramento in ottica playoff

29 Gennaio 2023

FERMO – Altri due punti in classifica per il Forno a Legna Frinconi, che vince in casa contro gli 88ers di Civitanova Marche.

Una partita per nulla facile, vinta per sole due lunghezze che in parte ha ricalcato la partita di andata a Civitanova Marche. Vittoria che consolida il quinto posto in classifica per i gialloblù fermani nel tentativo di poter agganciare il quarto posto e avere una posizione di vantaggio nel playoff.

IL TABELLINO

FORNO A LEGNA FRINCONI BASKET FERMO 59: Bernard, Poggi, Mezzabotta, Guenci 11, Santini, Dania 14, Quondamatteo (cap.) 15, Pierantozzi, Pedicone, Martinelli 4, Anibaldi 6, Del Buono 9. All. Valentini, vice Marilungo

88ERS CIVITANOVA MARCHE 57: Olivieri, Malaspina 5, Acquaroli 5, Primitivo Macellari 2, Ribichini 5, Abbate 10, Tappatà (cap.) 8, Barbieri 9, Palombini n.e., Gattafoni 13. All. Ripa, vice Palmieri

ARBITRI: Leonardo Palmieri di Porto Recanati (MC) e Andrea Tortolini di Matelica (MC)

PARZIALI: 14-9, 14-15, 18-16, 13-17

PROGRESSIVI: 14-9, 28-24, 46-40, 59-57

NOTE: Tiri da 3: Fermo 8, Civitanova 6; Tiri liberi: Fermo 10 su 17 (59%), Civitanova 13 su 19 (68%); Falli: Fermo 21 con tecnico ed espulsione a Poggi; Civitanova 22 con tecnico a Olivieri

LA CRONACA

La partita ha avuto un andamento alternate in tutti i quaranta minuti: la prima metà di ogni quarto i ragazzi di Tullio Valentini hanno fatto sentire agli avversari le loro capacità tecniche e si sono portati decisamente in vantaggio; nella seconda metà, invece, sono stati ogni volta raggiunti dagli avversari. Nel terzo quarto addirittura, dopo quattro triple consecutive di Quondamatteo, Guenci, Dania e ancora Guenci i fermani avevano accumulato anche un vantaggio di 14 punti sugli avversari, più della metà svaniti al termine del periodo.

Non solo ma nell’ultima frazione di gioco la determinazione degli ospiti accompagnata da alcune disattenzioni difensive dei fermani ha consentito ai civitanovesi di raggiungere i fermani nel punteggio e perfino, per la prima volta in tutta la gara, a un minuto e mezzo dalla fine, a superarli di un punto. Un vantaggio durato poco perché l’esperienza degli atleti fermani ha consentito di approfittare dei convulsi secondi finali per piazzare quelli tre tiri liberi che hanno riportato il punteggio in favore del Basket Fermo che quindi di vincere meritatamente anche se di misura.

Superato positivamente questo turno di campionato bisogna prepararsi per la prossima sfida che sarà una sfida con un avversario diretto per un buon piazzamento, il Montegranaro Basket che venerdì sera ospiterà i fermani alla Bombonera della città veregrense.