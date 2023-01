Attilio Romanelli, 50 anni di pugilato: targa al merito donata dal presidente Luciano Romanella

BOXE - L’ex pugile ascolano, da anni stimato tecnico, è un punto di riferimento di tutto il movimento marchigiano. Ha festeggiato mezzo secolo di appartenenza alla Federazione Pugilistica Italiana. Le targhe del vertice regionale delle Marche e dell’assessore comunale allo sport di Ascoli Piceno, Nico Stallone

31 Gennaio 2023 - Ore 16:22 ...

ASCOLI PICENO – Mondo del pugilato in festa per Attilio Romanelli, ascolano, che taglia il traguardo dei 50 anni di appartenenza alla Federazione Pugilistica Italiana. Romanelli, prima pugile e poi tecnico dell’Ascoli Boxe, da tanti anni è un punto di riferimento per tutto il mondo pugilistico marchigiano.

Infatti a festeggiarlo, ad Ascoli erano presenti il presidente della Federazione Pugilistica Italiana regionale, il fermano Luciano Romanella, e il presidente del Coni Marche Fabio Luna. Con loro anche tanti amici di Attilio, colleghi, ex allievi e tecnici della boxe ascolana, e non solo

. Si sono ritrovati ad Ascoli, da “Anima e core”, dove per Attilio Romanelli è stata confezionata una grande torta con le due memorabili date: 1972-2022. Gli sono state consegnate così due targhe: una da Luciano Romanella a nome della Federazione e l’altra dall’assessore allo sport di Ascoli, Nico Stallone, a nome dell’amministrazione comunale.