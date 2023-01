In archivio anche la Fertesino Cup 4 x 4 Off Road

CICLISMO – Alla vigilia della massima prova tricolore Csi di ciclocross, il circuito ciclocampestre interregionale chiude i battenti con otto vittorie totali per i portacolori del Fermano, sei gli ori per la New Mario Pupilli che centra anche il premio finale di società, uno ciascuno per il team Abitacolo e Xtreme Bike, che ora andranno alla ricerca della maglia tricolore

31 Gennaio 2023 - Ore 21:33 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Alla vigilia della massima prova tricolore Csi di ciclocross e dopo la prova finale della Cross Cup Csi, anche il circuito ciclocampestre interregionale Fertesino Cup 4×4 Off Road ha chiuso i battenti con otto vittorie totali per i portacolori del Fermano.

Sei gli ori assoluti per la New Mario Pupilli di Grottazzolina, che centra anche il premio finale di società come numero di presenze totali; a segno anche le formazioni Abitacolo Sport Club di Rapagnano e Xtrem Bike Team di Montegiorgio. Domenica prossima, 5 febbraio, appuntamento clou stagionale, in quel della località teramana di Colleranesco, per la conquista delle maglie tricolori Csi ciclocampestri.

Epilogo della Fertesino Cup che ha avuto luogo a Grottazzolina, presso l’area agricola di Mario Traini, presidente della Asd New Mario Pupilli, con in programma le due classiche competizioni per fasce di età. Nella gara “over” a tagliare per primo il traguardo è stato Giovanni F. Raimondi del Team Cobo-Pavoni di San Severino Marche (MC) davanti ad Alberto Laloni (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Massimo Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Carlo Tudico (Pro Life No doping Pescara) e Paolo Pirani (Pupilli); competizione “under” dominata da Rino Gasparrini (Diamond Team Grottammare), a precedere Lucio Griccini (neo portacolori della Abitacolo Sport Club), Alessandro Diletti (Casteltrosino Bike Ascoli Piceno), Gianluca Censi (Abitacolo) e Andrea Pasquarella (Prolife). Ordine di arrivo femminile, Mery Guerrini (Cobo Pavoni), Cinzia Zacconi (Pupilli), Ana Maria Risca (idem), Gioia Chiodi Bike (Service Corinaldo – AN), Erika Petrelli (Chrono Bike Team Porto San Giorgio).

Classifiche finali Fertesino Bike. Junior Sport, Michele Viozzi (New Mario Pupilli Grottazzolina), Davide Carucci (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio); Woman1, Ana Maria Risca (New Mario Pupilli), Mery Guerrini (Cobo Pavoni) e Mirela Victoria Nemes (Polisportiva Belmontese); Woman2, Cinzia Zacconi (Pupilli), Gioia Chiodi (Bike Service), Erika Petrelli (Chrono Bike Team); Elite Sport, Giacomo Viozzi (Pupilli), Gabriele Viozzi (idem), Niccolò Baldoni (Ven Mtb); Master 1, Walter Funari (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Luca Bonifazi (Pupilli), Rino Gasparrini (Diamond Team); Master 2, Davide Carletti (Avis Bike Cingoli), Lucio Griccini (Abitacolo Sport Club Rapagnano), Luca Malatini (Ven Mtb); Master 3, Gianluca Censi (Abitacolo), Andrea Pasquarella (Cobo Pavoni), Giampiero Cinosi (Prolife); Master 4, Stefano Ghilardi (Pedale Marottese), Paolo Vagnoni (Bike Racing Team), Mirko Meschini (Pupilli); Master 5, Massimo Viozzi (Pupilli), Emiliano De Carolis (Ecoservices), Giovanni F. Raimondi (Cobo Pavoni); Master 6, Guido Fattore (Pupilli), Gianfranco Doria (Team Studio Moda Monte Urano), Fabrizio Viozzi (Pupilli); Master 7, Carlo Tudico (Pro Life), Giampiero Belletti (Adria & Sibilla Montottone), Paolo Pirani (Pupilli); Master 8, Giuseppe Cinalli (Team Naturabruzzo), Adamo Re (Bike Racing Team Grottammare), Giorgio Pagliarini (Polisportiva Sace Fermo);

Classifica finale Superteam, Società Sportiva New Mario Pupilli Grottazzolina, Bike Racing Team Grottammare, Ven MTB Porto Recanati, Team Studio Moda Monte Urano, Pro Life – No doping Pescara.

Fotogallery tratta da pagina FB Marche Ciclismo