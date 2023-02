Secondo match interno consecutivo per la Sutor, alla Bombonera arriva Todi

SERIE C GOLD - Calzaturieri chiamati a ripetere il recente successo interno maturato contro Pesaro per continuare il momento positivo. L'assistant coach Pasquali: «Guai a sentirci appagati»

MONTEGRANARO – Secondo match casalingo consecutivo per la Sutor Basket che domani (sabato 4 febbraio) alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Montegranaro affronterà l’E3Energy Basket Todi in occasione della quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold Marche-Umbria.

I gialloblù sono chiamati a riscattare la sconfitta subita all’andata in terra umbra per un solo punto (82-81): una beffa arrivata all’ultimo secondo che ha lasciato l’amaro in bocca e una forte voglia di rivalsa. I ragazzi di coach Patrizio arrivano da tre vittorie maturate nel nuovo anno, di cui l’ultima nel derby contro il Bramante Pesaro che ha consegnato all’ambiente sutorino una forte consapevolezza dei propri mezzi. Di contro, Todi può contare due risultati utili consecutivi e sono appena 4 punti davanti alla Sutor in classifica.

A presentare il match e a parlare del momento della squadra di Montegranaro ci ha pensato il club aamanager Francesco Pasquali (nella foto), che è anche l’assistant coach di Enzo Patrizio. Pasquali ha guidato la squadra gialloblu in panchina nelle ultime due uscite alla Bombonera dopo che Patrizio è stato espulso ed è riuscito a concludere le due partite con altrettante vittorie.

Pasquali, quali sensazioni ha portato nell’ambiente la vittoria contro Pesaro?

«Buone sensazioni. È stata una partita che ancora una volta ha dimostrato che possiamo giocarcela con tutti se difendiamo in quella maniera. Era importante avere un riscontro del lavoro quotidiano che i ragazzi fanno, un giusto premio per l’impegno durante la settimana. Ringrazio anche i tifosi: il loro apporto dopo l’espulsione di coach Patrizio è stato determinante per ribaltare la partita e fare quel parziale che ci ha consentito di vincere».

Si aspettava una reazione così forte dopo qualche risultato non esaltante alla fine del girone d’andata?

«Ne ero convinto. Stiamo lavorando bene e prima o poi qualche soddisfazione doveva arrivare. Guai però a sentirci appagati perché c’è ancora molto da fare e la strada è lunga. Bisogna continuare a lavorare duro perché adesso viene la parte che conta di più».

Dopo il Bramante, un’altra partita in casa. Che squadra è Todi?

«Todi è una squadra molto fisica, veloce, dinamica, molto brava negli uno contro uno e ben allenata. Da anni è una fucina di giovani sia italiani che stranieri e speriamo di fare meglio dell’andata che abbiamo perso di uno. Sarà una partita molto difficile e dobbiamo stare concentrati per tutti i 40 minuti».

La Sutor può giocare un ruolo da protagonista in questa ultima parte di stagione?

«La Sutor è una realtà importante nel panoramica cestistico e indossare questa maglia ti spinge sempre a dare il 100% . Inoltre, la città di Montegranaro ama il basket e tutte queste componenti ti portano ad essere protagonista sempre e comunque. Io ho buone sensazioni e spero che anche i ragazzi capiscano quanto sia importante».

La palla a due del match è fissata per le 18.30 alla Bombonera. La partita sarà trasmessa, a partire dalle 18.25, sull’app SutorTv e sul sito www.sutortv.com