Exploit dei bikers del Fermano nella prova Tricolore Csi

CICLOCROSS – Ben dieci maglie nazionali, delle dodici in palio, ad essere conquistate dai nostri atleti nei recenti campionati italiani andati in scena nel Teramano. Otto titoli per i portacolori della New Mario Pupilli Grottazzolina e due per Abitacolo Sport Club Rapagnano. Eccezionale la famiglia Viozzi che indossa quattro ori ed un argento

9 Febbraio 2023 - Ore 13:08 ...

di Tiziano Vesprini

FERMO – Exploit dei biker del Fermano nella prova Tricolore Csi. Dieci le maglie di campione nazionale, delle dodici in palio, ad essere conquistate dai nostri atleti, nei recenti campionati nazionali di ciclocross, andati in scena nel Teramano. Otto titoli italiani sono stati portati a casa dai portacolori della New Mario Pupilli Grottazzolina e due della Abitacolo Sport Club Rapagnano. Eccezionale la famiglia Viozzi che ha indossato quattro ori ed un argento.

In una domenica di sole e freddo, in una cornice fantastica, a due passi dal mare Adriatico e con una spettacolare vista sul Gran Sasso, questi gli ingredienti di una mattinata tricolore in sella alle proprie amate biciclette. Nel parco all’interno della società agricola “Pigliacampo”, a Colleranesco (TE), nei pressi di Giulianova, è andata in scena una avvincente finale nazionale di specialità organizzata dalla società teramana Asd Abruzzo Bike. Percorso di gara molto ondulato e mosso, interamente su sterrato e prato.

Nella prima batteria, quella da 40 minuti sui pedali, riservata alle categorie “over” comprese le tre femminili e la categoria Junior Sport, hanno conquistato il titolo italiano 6 ciclisti della formazione della New Mario Pupilli di Grottazzolina: Ana Maria Risca, Cinzia Zacconi, Massimo Viozzi, Paolo Pirani, Claudio Polini e Gabriele Viozzi; obiettivo tricolore centrato anche per due biker extraregionali, la laziale Claudia Cantoni (Gruppo Ciclistico Canino) ed il lombardo Mario Carlesso (Team Leonessa 99 Brescia). La seconda partenza, in gara i finalisti delle categorie Csi “over” e la Elite Sport, in gara per 60 minuti, altro nuovo predominio fermano, con due successi raggiunti da uomini della Abitacolo Sport Club di Rapagnano: Alberto Gobbi e Gianluca Censi e due della solita New Mario Pupilli: Luca Bonifazi e Gabriele Viozzi.

Portacolori del Fermano che oltre ad aver conquistato 10 titoli nazionali, portano a casa 8 argenti con Davide Carucci (Hair Gallery Cycling Team Montegiorgio), Walter Funari, Matteo Rossetti e Mauro Mercuri (Xtreme Bike Team Montegiorgio), Mirko Meschini (New Mario Pupilli), Luca Michettoni e Claudio Frollà (Abitacolo Sport Club), Lorenzo Bufalini (Pasta De Carlonis – Termiservicegas Fermo) e tre bronzi grazie a Davide Fiorindi e Guido Fattore (Pupilli), Roberto Marini (Studio Moda). Tra tutti i risultati della giornata tricolore spicca quello del gruppo famiglia Viozzi, con quattro maglie tricolori, conquistate da papà Massimo, mamma Cinzia Zacconi ed i ragazzi Gabriele e Lorenzo, oltre all’argento di Giacomo.

A conclusione della manifestazione la cerimonia di premiazione con il saluto del presidente Csi Teramo, Angelo De Marcellis, e del presidente della Camera di Commercio Gran Sasso, Antonella Ballone. A consegnare le magnifiche 12 maglie arancioblù scudettate e cerchiate del tricolore il presidente del Csi Abruzzo, Alessandro Frattaroli, il presidente del Csi L’Aquila, Luca Tarquini, ed il patron del Team Abruzzo Bike, Walter Marcone, società protagonista dell’ottima organizzazione tecnica dell’evento.

Fotogallery tratta da pagina Facebook Marche Ciclismo