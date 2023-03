Fermana, arriva la Carrarese: niente calcoli, puntare al rinnovato successo domestico

SERIE C - Mera salvezza o sguardo alla succulenta appendice di stagione chiamata playoff? Nella sostanza i numeri portano al sovrapporsi dei due obiettivi e dunque, procedere domani a pieno regime (sabato 11 marzo con calcio d'inizio alle 17.30) dimenticando il recente passo falso interno contro il Rimini, sulla scia del punto conquistato ad Imola, per imporre nuovamente la legge del "Bruno Recchioni" ai toscani d'alta quota

10 Marzo 2023 - Ore 15:48 ...

FERMO – Le emozioni della Serie C tornano nuovamente al “Bruno Recchioni” grazie al match in programma domani, sabato 11 marzo, tra Fermana e Carrarese.

Calcio d’inizio fissato alle 17.30, con i toscani lanciati in classifica a quota 49 che giungeranno in terra fermana per alimentare ulteriormente il patrimonio di graduatoria, nelle logiche toscane totalmente votata al mantenimento del posto playoff. Spareggi promozione che, nella sostanza, equivale ormai (numeri alla mano) all’agognata salvezza in casa gialloblù, considerando l’ampia parte della classifica riservata alla succulenta appendice di stagione.

Canarini al livello 37, ad una manciata di metri cioè dal traguardo permanenza in categoria, che con un eventuale successo interno diverrebbe pressoché certezza. Un discorso, però, quello numerico dai doppi risvolti di classifica, già affrontato analizzando le premesse relative all’ultima uscita interna di torneo, vale a dire quella contro il Rimini: considerandone gli esiti, meglio dunque ricorrere alla solida massima della concretezza, vale a dire il vecchio adagio del “testa bassa e pedalare”, fare cioè punti per scavallare quota 42 e vivere con totale serenità la restante parte del calendario regolare. Scorrendo invece l’album dei ricordi balza all’occhio il precedente riconducibile alla stagione 1950/51, Serie C, confronto (che sia di ben auspicio) chiuso, narrano le cronache, sul 3-0. Match d’andata che trovò nel ritorno la vendetta sportiva toscana, con la Carrarese lesta a servire il 3-1. Per ritrovare un incrocio con l’avversario di domani bisogna quindi tornare allo scorso torneo, con il successo domestico carrarese per 1-0, ed lo 0-0 del “Bruno Recchioni”. Nel torneo corrente, la sconfitta in esterna quotata 2-0. Disponibili per la sfida il centrale Spedalieri e l’esterno destro Eleuteri, ad aver smaltito la squalifica.

LE PAROLE DI STEFANO PROTTI

Pochi discorsi, tanta sostanza dicevamo, così come narrato al termine della consueta rifinitura odierna anche da parte di mister Stefano Protti.

«Abbiamo un brutto cliente, con la Carrarese che viene da un filotto di risultati che, se guardiamo le ultime sei o sette gare, la proietterebbe prima in classifica – le parole del tecnico canarino -. Affrontiamo dunque una big, il nostro livello di attenzione non dovrà che essere altissimo. Squadra aggressiva, esperta, che sfrutta molto le palle passive e con giocatori di livello, dovremo essere bravi ad arginare gli avversari con le armi di cui disponiamo». Sfida con la Carrarese che rappresenta l’inizio di un trittico a proseguire con il match di martedì prossimo, 14 marzo, in casa dell’Alessandria, che sfocerà infine con il derby interno contro la Vis Pesaro.

«Il calendario in questo momento non ci aiuta – ha ripreso Protti nel merito -, dopo la sfida di domani avremo un lungo viaggio infrasettimanale. Noi affronteremo però il tutto come abbiamo sempre fatto, vale a dire con la massima umiltà e la massima abnegazione, sperano di non avere sempre le solite problematiche di salute, con giocatori acciaccati o non pienamente disponibili».

Direzione di gara affidata al signor Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa, assistito da Giulia Tempestilli di Roma 2 e Nicolò Moroni di Treviglio, quarto uomo Leonardo Leorsini di Terni. Il fischietto bassanese vanta un solo precedente con i canarini, riconducibile alla gara disputata a Fermo contro il San Donato Tavarnelle, chiusa sull’1-1 con gol firmato Fischnaller.

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, De Matteis, Nardi. Difensori: Carosso, De Nuzzo, Eleuteri, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri, Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Misuraca, Pinzi, Romeo, Scorza. Attaccanti: Busatto, Fischnaller, Maggio, Nannelli, Neglia e Tulissi.

Articoli correlati: