Al ”Recchioni” vince la noia: pareggio a reti bianche tra Fermana e Carrarese

SERIE C - Meglio i padroni di casa nel primo tempo che però perdono Fischnaller al 42' per un infortunio. Nella seconda frazione di gioco vengono fuori i toscani ma i canarini si difendono bene e ottengono un buon punto in ottica salvezza

11 Marzo 2023 - Ore 20:21 ...

FERMO – Reti bianche tra Fermana e Carrarese, dopo un match equilibrato che ha visto la Fermana tenere testa ad una delle squadre più in forma del girone come la posizione in classifica oltre gli ultimi risultati stanno a dimostrare. Ma la formazione di mister Protti ha già più volte dimostrato di non soffrire di complessi di inferiorità ed anche oggi davanti ai suoi splendidi tifosi si è vista una squadra con idee, organizzazione di gioco e grande temperamento. Più vivace la prima frazione con occasioni da entrambe le parti. I padroni di casa ci provano con Giandonato e Maggio, entrambi tentativi da fuori area con la palla che sfiora il bersaglio. Carrarese pericolosa con capitan Della Latta che di testa all’altezza del dischetto colpisce quasi a botta sicura, provvidenziale deviazione di Pellizzari che smorza la conclusione del centrocampista della formazione toscana. Nella ripresa si assiste ancora ad un grande equilibrio, stavolta con poche vere nitide palle gol. Punteggio giusto per quanto le squadre hanno fatto vedere in campo, la Fermana sale a 38 punti, undicesima posizione a +7 dalla zona play out e -4 dai play off.

IL TABELLINO

FERMANA 0 (4-3-3): Borghetto; Gkertsos (40’st Eleuteri), Pellizzari, Parodi, De Nuzzo (45’st Spedalieri); Scorza, Giandonato (40’st Neglia), Misuraca; Romeo, Fischnaller (40’Tulissi), Maggio. A disposizione: De Matteis, Nardi, Graziano, Vessella, Busatto, Pinzi, Carosso, Nannelli. Allenatore: Stefano Protti

CARRARESE 0 (3-5-2): Breza; Pelagatti, D’Ambrosio, Imperiale; Grassini, Della Latta (20’st Mercati), Palmieri (36’st Bozhanaj), Schiavi, Coccia; Benardotto (20’st Energe), Capello (36’st Giannetti). A disposizione: Rovida, Satalino, Folino, Cerretelli, Marino, Castigliani, Frey. Allenatore: Alessandro Dal Canto

ARBITRO: Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa (Tempestilli, Moroni, Leorsini)

RETI:

NOTE: Spettatori: 1196, di cui 747 abbonati. Osservato un minuto di raccoglimento per onorare le vittime del naufragio di Cutro. Ammonizioni: D’Ambrosio, Schiavi, Palmieri, Mercati Corner: 2-1 Recuperi p.t 4 ’, s.t.5′

LA CRONACA

Come scrive l’ufficio stampa della Fermana, al 5’ tiro di Schiavi da fuori area, conclusione che termina direttamente sul fondo. Un minuto più tardi lo stesso giocatore della Carrarese ci prova al volo sempre fuori area, palla che colpisce la schiena di Scorza, Borghetto può recuperare il pallone. Al 11’ imbucata perfetta di Fischnaller per Romeo che viene fermato dall’assistente in posizione di off-side. Pochi istanti dopo Della Latta colpisce di testa quasi indisturbato all’interno dell’area di rigore, palla deviata da Pellizzari e Borghetto che in tuffo sventa il pericolo. Al 17’ Giandonato pennella in area, Romeo non arriva alla deviazione volante per pochissimo. Al 20’ cannonata di Giandonato dal limite, tiro teso che passa non lontano dal palo alla destra di Breza. Al 22’ spettacolare conclusione di Maggio che dal lato corto dell’area di rigore cerca il secondo palo, la palla termina sul fondo passando vicino all’incrocio dei pali. Al 24’ traversone tagliato di Della Latta , Bernardotto si coordina per il colpo di testa ma manca il pallone che sfila a fondo campo. Al 31’ Palmieri da fuori area spaventa Borghetto con un sinistro velenoso che non centra lo specchio della porta. Al 39’ si fa male Fischnaller, al suo posto entra Tulissi. Al 41’ ancora un cross morbido per Giandonato sempre per Romeo che per un nulla non arriva a colpire di testa da posizione molto favorevole. Nei minuti di recupero graziato D’Ambrosio che non riceve il secondo giallo dopo un brutto intervento ai danni si Misuraca.

Al 16’ del secondo tempo brivido per la Fermana, Capello serve dalla destra Della Latta che dal limite sfiora la traversa con un tiro teso. Al 21’ canarini pericolosi con Maggio che stoppa di petto entra in area ma viene contrastato dai difensori ospiti proprio nel momento di concludere, la palla termina tra le braccia di Breza. Al 35’ punizione di Tulissi, cross insidioso in area e la difesa toscana recupera con qualche affanno. Al 38’ Energe controlla e di sinistro dal limite prova a spaventare Borghetto che blocca senza problemi. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro pone fine al match, Fermana-Carrarese 0-0