L’istruzione tecnica/professionale è valore nel mercato del lavoro: «Le imprese ricercano figure sempre più specializzate»

I DATI - Nel Fermano sono previste 12.419 entrate nel mondo del lavoro. La domanda di personale con diploma universitario è del 10,8% e del 72,5% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale. Percentuali in linea con i dati regionali ma sopra a quelli nazionali

22 Marzo 2023 - Ore 13:18

L’istruzione tecnica e professionale rappresenta un asset rilevante sia sul lato della domanda di personale delle imprese, sia sul lato dell’offerta, con una presenza diffusa sul territorio di scuole e studenti iscritti agli istituti tecnici e professionali. Lo attesta un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato.

Nel 2022, infatti, nelle Marche si prevedono entrate per 133.730 unità e il 71,2% di tale domanda di lavoro verrà attinto tra chi è in possesso di un titolo secondario tecnico, qualifica o diploma professionale (valore sopra la media nazionale del 63,2%). Scorrendo i dati provinciali, le entrate previste per livello di istruzione nel 2022 sono così ripartite:

Macerata, 26.800 entrate previste: domanda di personale con diploma universitario del 9,7%, dello 0,8% di Its (istruzione tecnologica superiore) e del 70,9% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale (diviso per 29,4 per istituti tecnici e 41,5 per professionali.). Il restante senza titolo di studio.

Ascoli Piceno, 18.730 entrate previste: domanda di personale con diploma universitario del 9,4%, dello 0,8% di Its (istruzione tecnologica superiore) e del 69,1% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale (diviso per 26 per istituti tecnici e 43,1 per professionali); Il restante senza titolo di studio.

Fermo, 12.419 entrate previste: domanda di personale con diploma universitario del 10,8%, dello 0,7% di Its (istruzione tecnologica superiore) e del 72,5% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale (diviso per 24,2 per istituti tecnici e 48,3 per professionali). Il restante senza titolo di studio.

Entrando nel dettaglio regionale delle entrate previste nelle Marche la domanda di personale con diploma universitario è del 10,3%, dell’1,1% di Its (istruzione tecnologica superiore) e del 71,2% di titolo secondario di tecnico, qualifica o diploma professionale (diviso per 28,2 per istituti tecnici e 43 per professionali). Il restante senza titolo di studio. A livello nazionale, per l’istruzione tecnico-professionale si registra una difficoltà di reperimento del 42%, corrispondenti a 1 milione e 377mila entrate.

Ecco, quindi, la composizione degli alunni frequentanti le scuole secondarie di II° grado in provincia (i dati si riferiscono all’anno scolastico 2021/22, nda):

Macerata, 8.020 studenti al liceo, 4.244 negli istituti tecnici, 2.842 nei professionali (7.086, quindi, per l’istruzione tecnico-professionale, pari al 46,9% del totale);

Ascoli Piceno, 4.895 studenti al liceo, 3.541 negli istituti tecnici, 2.220 nei professionali (5.761, quindi, per l’istruzione tecnico-professionale, pari al 54,1% del totale);

Fermo, 3.264 studenti al liceo, 2.475 negli istituti tecnici, 1.310 nei professionali (3.785, quindi per l’istruzione tecnico-professionale, pari al 53,7% del totale).

A livello regionale, invece, la composizione degli alunni frequentanti le scuole secondarie di II° grado delle Marche è così ripartita: 35.875 studenti al liceo, 21.902 negli istituti tecnici, 13.444 nei professionali (35.346, quindi per l’istruzione tecnico-professionale, pari al 49.6% del totale).

«Il mondo del lavoro – ha commentato il Presidente territoriale Enzo Mengoni – è alla ricerca di figure professionali ben specifiche e, sulla base di queste richieste, pensiamo sia fondamentale dar seguito alla domanda occupazionale e puntare sull’innalzamento della qualità dell’offerta formativa di istruzione tecnica e professionale. Tale formazione deve essere sempre aggiornata e al passo con i tempi, per preparare adeguatamente gli studenti ad essere immediatamente inseriti nelle aziende. Sicuramente, il nuovo sistema di orientamento scolastico e formativo sta rafforzando il passaggio scuola-lavoro ma al contempo è utile promuovere l’insegnamento delle competenze imprenditoriali fin dall’istruzione scolastica, sviluppando così tra i giovani una cultura spendibile nel futuro. Guardando ai nostri territori, notiamo che le imprese largamente attingeranno per nuove professioni tra chi è in possesso di un titolo secondario tecnico, qualifica o diploma professionale, con dati sopra la media nazionale e con una propensione nell’area Fermana- Maceratese del distretto: un segnale quindi di un buon dinamismo e della necessità di una rapida ripartenza produttiva».