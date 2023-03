All’Iride di Petritoli “Teatro della solidarietà” per l’Amazzonia

PETRITOLI - Franco Pignotti: «La risposta della gente intervenuta è stata molto generosa. Con il ricavato delle offerte raccolte avremo la possibilità di aiutare padre Mario Bartolini e i suoi collaboratori a ripiantare ben 172 alberi in Amazzonia»

27 Marzo 2023 - Ore 10:41 ...

Applauditissima performance, ieri pomeriggio presso il Teatro dell’Iride di Petritoli, da parte della compagnia teatrale “Teatro della solidarietà” di Porto Sant’Elpidio con la loro commedia “La realtà è pegghio de la fantasia”, scritta da Lucia Lupi che ne è anche una delle interpreti.

«Commedia tutta giocata – spiega Franco Pignotti dell’associazione missionaria Aloe di Fermo – su una esilarante serie di equivoci incrociati, che si accavallano uno sull’altro senza tregua, e che toccano tutte le persone adulte di una famiglia bislacca e delle loro frequentazioni, dove l’unica persona di buon senso è di fatti una semplice ragazzina che si rifugia in maniera spasmodica nello studio scolastico per non rischiare di diventare, da grande, come quegli adulti che la circondano, perché, come recita appunto il titolo, la realtà è peggio della fantasia. Il tutto condito da un linguaggio dialettale fitto di espressioni tipiche del nostro comune modo di esprimerci. Un’ora e mezza di puro godimento e allegria da parte del numeroso pubblico intervenuto, un centinaio di persone, nella cornice del piccolo bijoux rappresentato dal bellissimo Teatro dell’Iride. Il gruppo “Teatro della solidarietà” di Porto sant’Elpidio, è una associazione di volontariato che fa teatro a servizio di altre associazioni di volontariato».

La rappresentazione teatrale era stata organizzata infatti da una rete di associazioni di volontariato del territorio fermano, rete denominata “Cuore amazzonico”, con la finalità di sensibilizzare e di raccogliere fondi per un progetto di carattere ambientale, “Alberi per l’Amazzonia”, da realizzarsi nel distretto di Barranquita, nell’Amazzonia peruviana, dove ormai da quaranta anni vive un missionario originario della nostra diocesi di Fermo, padre Mario Bartolini, impegnato accanto alle comunità indigene e campesine, nella difesa del loro territorio e del loro stile di vita, minacciato e messo a dura prova dal processo di deforestazione.

La serata è stata aperta da un breve intervento di saluto da parte del consigliere comunale, referente per Cultura, Biblioteca e Teatro, Daniela De Angelis, che ha dato il benvenuto a tutti i presenti e ha ringraziato il gruppo teatrale per la disponibilità per la serata di beneficenza, dando poi la parola a due membri della rete Cuore Amazzonico: Franco Pignotti, appunto, e Katia Fabiani. Pignotti, ha presentato la figura di padre Mario Bartolini e il contesto amazzonico del progetto; Katia Fabiani del Circolo Legambiente ‘Antonietta Belletti’ di Porto Sant’Elpidio ha invece presentato il progetto per cui vengono raccolti i fondi e che consiste nel tentativo di salvaguardare il territorio forestale tramite una migliore formazione per una agricoltura sostenibile da parte degli indigeni e soprattutto il recupero dei territori, già danneggiati, tramite la riforestazione, il ripiantare alberi insomma, ad un costo, puramente indicativo, di tre euro per ogni nuovo albero.

«La risposta della gente intervenuta è stata, anche da questo punto di vista, molto generosa. Con il ricavato delle offerte raccolte infatti – conclude Pignotti – avremo la possibilità di aiutare padre Mario Bartolini e i suoi collaboratori, a ripiantare ben 172 alberi in Amazzonia, essendo stato di oltre 500 euro il ricavato della serata. Le quattro associazioni di Cuore Amazzonico, e cioè Aloe, Legambiente di Porto Sant’Elpidio, Legambiente Marche e il Circolo Laudato si di Montottone, ringraziano sentitamente il Comune di Petritoli per la concessione gratuita del Teatro, la Compagnia teatrale per la disponibilità della loro performance e la gente intervenuta per la generosità dimostrata».