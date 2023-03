Dopo la tv i Two Twins arrivano al cinema ne ‘Il viaggio leggendario’ ( L’intervista a Radio Fm1 )

FILM – Il fantasy per ragazzi è nelle sale da giovedì 23 marzo. Questa mattina è stato presentato da Valerio e Fabrizio Salvatori a Radio Fm1: «Esperienza faticosa ma gratificante»

27 Marzo 2023 - Ore 14:18 ...

Dopo i programmi televisivi di intrattenimento ‘Avanti un altro’ e ‘Pechino Express’, i Two Twins, Valerio e Fabrizio Salvatori, si sono scoperti anche attori. Infatti, dopo l’esperienza nella serie ‘Guida astrologica per cuori infranti’ sono stati selezionati nel cast de ‘Il viaggio leggendario’. Il film targato Alessio Liguori è nelle sale da giovedì 23 marzo ed è in proiezione anche al Multisala Super8 di Fermo. Questa mattina i talenti sangiorgesi sono stati intervistati da Jessica Tidei a Radio Fm1.

«Ci consideriamo due viaggiatori – hanno esordito traendo spunto proprio dal titolo del film -. Siamo partiti da Porto San Giorgio a 19 anni avviando in nostri studi in marketing e allo stesso tempo abbiamo coltivato il percorso all’interno del mondo dello spettacolo. Era un po’ il nostro sogno nel cassetto. Da ragazzini siamo stati sempre appassionati dell’intrattenimento. Per esempio facevamo gli animatori e dj alle feste di compleanno dei nostri amici. Quindi è iniziato tutto un po’ per gioco. Ora sono otto anni che facciamo questo mestiere. Tuttavia dietro c’è stato tanto lavoro e impegno». Sicuramente non si arriva ai vertici del mondo dello spettacolo per caso: «Il nostro percorso è stato pieno di sacrifici e continua a essere caratterizzato da uno studio costante. Durante la carriera universitaria prendevamo il treno la mattina presto da Pescara e arrivavamo a Milano alle 8. Partecipavamo ai casting e poi tornavamo in sede. Quindi la mattina andavamo a lezione e il pomeriggio organizzavamo i viaggi verso Milano. È stata una vera e propria doppia vita. Intanto frequentavamo corsi e accademie proprio per migliorare le nostre qualità. Solo con il talento non si va da nessuna parte. Serve sempre un lavoro continuo su sé stessi».

Ascolta l’intervista integrale:

Nel frattempo hanno conseguito la laurea in Marketing con 110 e lode: «Abbiamo fatto tirocinio sulla nostra figura – hanno scherzato (ma non troppo) -. La nostra formazione universitaria si è rivelata utile per gestire la carriera nel mondo dello spettacolo e riuscire a organizzare e far combaciare tutti i nostri impegni. Quando esplose la moda hipster noi già avevamo questo look quindi ci siamo trovati al posto giusto al momento giusto. Però poi siamo riusciti a cavalcare l’onda e entrare nel mondo della moda. Qui è un po’ come il calcio. Prima si acquisisce una fama nazionale e poi si espande il proprio brand all’estero. Per esempio ora stiamo andando molto bene in Germania. Riceviamo foto dai nostri amici a Berlino che ci vedono nei cartelloni pubblicitari della metropolitana».

E poi si arriva al nuovo film: «Il cast vanta nomi di altissimo livello quindi è stata una grande soddisfazione e un’esperienza stimolante. Abbiamo intrapreso lo studio attoriale durante la pandemia. Nel giro di due anni abbiamo partecipato a ‘Guida astrologica per cuori infranti’ e ora a ‘Il viaggio leggendario’. Abbiamo girato per circa una settimana/dieci giorni nei castelli a confine tra Lazio e Abruzzo. Degli scenari davvero suggestivi. Interpretiamo il ruolo di due guardie simpatiche e scherzose. Entrare nel personaggio e provare con altri attori è stata un’esperienza tosta ma gratificante. Si è fatto gruppo per arrivare al risultato finale tutti insieme».