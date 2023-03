Fermana-Siena per archiviare la pratica salvezza

SERIE C - Calcio d'inizio fissato per domani, sabato 1 aprile, presso il "Bruno Recchioni" ed alle 17.30. Un successo per mandare definitivamente in archivio il discorso legato alla permanenza in categoria. La lista dei convocati per la sfida ai bianconeri toscani e l'analisi della vigilia affidata a mister Stefano Protti

FERMO – Quota salvezza matematica, atto terzo.

Dopo la battuta d’arresto patita in casa nel derby contro la Vis Pesaro, ed il pari maturato nel turno scorso nella tana della Lucchese, la compagine canarina torna di scena domani, sabato 1 aprile, all’interno del “Bruno Recchioni” per la sfida al Siena. Contro i bianconeri toscani un risultato pieno manderebbe definitivamente in cantina il discorso permanenza in categoria. Una nuova divisione della posta in palio, in raccordo con altri eventuali risultati utili concomitanti, potrebbe comunque bastare ma, per evitare ulteriori e stucchevoli patemi d’animo, basterebbe replicare il convincente successo dell’andata (vedi tra gli articoli sotto correlati) davanti al pubblico amico. Restando nell’analisi numerica, considerando il più 13 sul Montevarchi, dalla lettura della classifica momentanea, e considerando i soli quattro turni ancora da disputare, mister Stefano Protti è al sicuro aritmetico dalla retrocessione diretta. Non resta dunque che sgombrare definitivamente il campo anche dallo spettro playout, avendo ragione di una compagine che al momento transita all’ottavo posto della graduatoria con 48 punti, otto gradini oltre i canarini.

Ripercorrendo i precedenti tra le due contendenti di domani, sabato 1 aprile, calcio d’inizio alle 17.30, apertura delle danze storiche risalenti addirittura al campionato di terza serie del 1951, con il successo domestico senese finito negli archivi per 3-1. Nella partita di ritorno si registrò invece il tonico 2-0 canarino. L’anno calcistico seguente 2-1 in terra di Toscana, pari per 1-1 all’ombra del Girfalco, ma fu una stagione amara sia per bianconeri che per i gialloblù, entrambi a retrocedere. Dopo una lunga parentesi durata quasi 70 anni ecco il ripetersi dell’incrocio, con l’1-1 del campionato di Serie C recente maturato a Fermo ed il 2-0 inflitto dai senesi in casa, nel girone di ritorno. Dai dati storici, dunque, emerge un dato che, seppur lontano dalle strette logiche sportive attuali, vede ad ogni modo il Siena mai vittorioso sul fondo casalingo di Giandonato & soci. Non sarà della gara l’esterno sinistro Gabriele De Nuzzo, appiedato per due turni dal giudice sportivo. Fischietto affidato ad Aleksandar Djurdjevic di Trieste, con due trascorsi con i gialloblù, entrambi al “Bruno Recchioni” durante lo scorso campionato, vale a dire la gara contro il Pontedera chiusa 1-0, gol Pannitteri ed il match contro l’Ancona, ulteriore 1-0 firmato Pannitteri. Ad assisterlo Diego Peloso di Nichelino e da Pierpaolo Vitale di Salerno, quarto ufficiale Alessio Amadei di Terni.

LE PAROLE DI MISTER STEFANO PROTTI

«Il Siena ha dei problemi esterni al terreno di gioco, ma non credo che i giocatori ne risentano, soprattutto a poco dalla resa dei conti – l’approccio analitico alla gara da parte di mister Protti -. Nonostante la nostra vittoria, all’andata il Siena, unitamente alla Reggiana, è stata la compagine che mi è piaciuta di più. Squadra di grande qualità, che gioca bene. Sarà un brutto cliente. Da par nostro veniamo dall’ottima prova di Lucca, interpretata con le armi di cui dispone la Fermana, soprattutto dopo l’inferiorità numerica. Eravamo sotto di uomini e nel punteggio, con quello spirito scenderemo in campo domani, per cercare di chiudere il discorso salvezza. Ancora una volta non saremo al top per via degli infortuni, abbiamo giocatori ad ogni modo encomiabili per l’atteggiamento avuto per tutta la stagione. Domani siamo chiamati a cancellare l’ultima gara interna (sconfitta contro la Vis Pesaro, ndr) cercando di ritrovare il feeling giusto con i nostri tifosi. Abbiamo bisogno di loro dal primo al 95′, per cercare di centrare subito il nostro obiettivo».

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, De Matteis, Nardi. Difensori: Carosso, Eleuteri, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri, Vessella. Centrocampisti: Giandonato, Graziano, Misuraca, Pinzi, Romeo, Scorza. Attaccanti: Busatto, Fischnaller, Maggio, Nannelli, Neglia e Pampano.

