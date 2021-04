Un’altra settimana in zona arancione

“Le condizioni stanno migliorando”

LA COMUNICAZIONE del governatore Francesco Acquaroli, le Marche restano nella classe di rischio intermedia: "Sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita. Raccomando a tutti di fare sempre la massima attenzione"

9 Aprile 2021 - Ore 20:44 ...

Un’altra settimana in zona arancione. Lo ha comunicato pochi minuti fa il governatore Francesco Acquaroli, dopo la consueta riunione della cabina di regia Stato-Regione.

La decisione per la nostra regione era praticamente scontata, ora però è arrivata la conferma. “Vi comunico – ha scritto il governatore – che anche la prossima settimana le Marche saranno in zona arancione. Le condizioni nella nostra regione stanno migliorando, ma sicuramente non potremo tornare in zona gialla perché in questo momento non è consentita dalla normativa nazionale. Raccomando a tutti di fare sempre la massima attenzione, perché dobbiamo mantenerci nelle condizioni che ci permetteranno le riaperture non appena saranno consentite e che auspichiamo possano avvenire quanto prima”.