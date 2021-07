Covid, 73 casi in 24 ore nelle Marche: l’indice cumulativo cresce

I DATI del Servizio sanità della Regione Marche - La percentuale di contagi sul numero di campioni è del 4,7%. L'incidenza su 100mila abitanti è di 23,78 (ieri era 22,91)

21 Luglio 2021 - Ore 18:42 ...

Sono 73 i nuovi contagi nelle Marche, i casi emergono dai 1.602 tamponi dedicati al percorso delle nuove diagnosi e definiscono un indice di positività che oggi è di 4,6%. Nel complesso sono stati fatti 3.006 tamponi nelle Marche, compresi quelli del percorso “guariti”.

Ancora in crescita l’indice di incidenza cumulativo su 100mila abitanti, salito a 23,78 (ieri era di 22,91). Non ci sono stati morti in regione per il Covid. C’è una persona in più ricoverata in terapia intensiva nelle Marche, in tutto sono tre nelle strutture delle regione, 15 complessivamente i ricoverati, di cui 4 nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Murri di Fermo guidato dal primario Giorgio Amadio.