Nelle Marche 67 nuovi contagi, tre nel Fermano: l’indice cumulativo sale a 39,42

I DATI del Servizio sanità – Il maggior numero di nuovi positivi è in provincia di Ancona. L’indice cumulativo sale a 39,42

27 Luglio 2021 - Ore 16:42 ...

Covid, sono 67 i contagi nelle Marche da ieri con un indice del 4,1% su numero di tamponi svolti nel percorso nuove diagnosi. In via principale i contagi sono in provincia di Ancona (29), gli altri in quella di Ascoli (11), Macerata 11, Pesaro-Urbino (4) e Fermo 3. Altri sei sono di fuori Regione.

I casi sono legati a contatti stretti con positivi (19), contatti domestici (18), contatto sul posto di lavoro (3), tre anche sono i contagi legati a contatti con persone di fuori regione. Nel complesso sono stati svolti 1.648 tamponi di nuove diagnosi e 620 screening antigenici (che hanno consentito di accertare 17 positivi). Per quanto riguarda i ricoveri: ci sono tre pazienti in meno negli ospedali, resta invariato il numero di persone in terapia intensiva (4). Non ci sono stati morti. Cresce ancora il cumulativo dei contagi: è arrivato a 39,42 su 100mila abitanti.