Montegranaro Sempre: “Un progetto politico con orizzonte decennale”

MONTEGRANARO - Nuovo dispaccio ufficiale quello diramato della lista civica a sostegno di Endrio Ubaldi, candidato sindaco alle elezioni amministrative dei prossimi 3 e 4 ottobre. "Dieci anni, il tempo giusto per dispiegare un'azione politica che ridia speranza e slancio alla nostra amata città, con la riconquista della sua centralità nelle Marche, in Italia e nel mondo intero"

Nuovo messaggio elettorale quello rilasciato nella tarda mattinata odierna dal gruppo Montegranaro Sempre!, lista civica a sostegno della candidatura alla carica di sindaco dell’avvocato Endrio Ubaldi.

Corsa alla carica di primo cittadino inaugurata, nel centro destra veregrense (unitamente alla componente civica) nella giornata di lunedì scorso, con la presentazione dell’intera squadra in corsa per un seggio nel consiglio comunale che verrà svelata alla città sabato prossimo, 4 settembre, ore 17.00, all’interno del Campo dei Tigli.

“Dieci anni, il tempo giusto per dispiegare un’azione amministrativa che ridia speranza e slancio alla nostra amata Montegranaro – si legge nel rinnovato dispaccio ufficiale, diramato presso i canali social della medesima proposta amministrativa -. Nel chiedervi la fiducia in questa tornata elettorale del 3 e del 4 ottobre 2021 ci risulta chiaro che il progetto di città per cui sedici donne e uomini si impegnano insieme al candidato sindaco, Endrio Ubaldi, deve avere un respiro decennale. L’incontro tra cittadini che provengono dalle più diverse esperienze umane e lavorative, soggetti politici con storie differenti, persone che si affacciano per la prima volta alla politica ed amministratori di esperienza, costituisce un valore aggiunto che ci sentiamo di offrire alla comunità dei montegranaresi”.

“Il nostro intento è quello di dare vita ad una squadra coesa e competente il cui unico interesse è il bene di Montegranaro, la riconquista della sua centralità nelle Marche, in Italia e nel mondo intero, il benessere dei nostri concittadini, un futuro possibile da costruire ed in cui credere insieme – prosegue il testo -. Memori anche delle esperienze del passato, siamo consapevoli che la prima cosa che ci è richiesta è la volontà di ascoltare i concittadini senza chiudersi nel palazzo e cercando sempre il dialogo con tutti: per noi le bandiere partitiche verranno sempre dopo i legittimi bisogni delle persone. La nostra forza sarà sempre nella ricerca dell’unità tra noi e tra le migliori energie che pulsano nella nostra comunità, per costruire un nuovo futuro per Montegranaro: la polemica faziosa, lo spirito di parte e la ricerca ad oltranza della propria identità non dovranno offuscare l’operato dell’amministrazione”.

“Il nostro progetto avrà un orizzonte decennale: l’amministrazione in un continuo processo di ascolto, si porrà come ponte con i vari livelli istituzionale, per cogliere e promuovere ogni opportunità proveniente dagli organi di governo superiori – dal governo centrale all’Ue, dalla regione agli altri enti territoriali – per riporre al centro la nostra manifattura e dare risposta ai problemi del lavoro oggi così pressanti; al contempo dovrà assicurare gli investimenti in servizi ed infrastrutture che competono specificamente al Comune, in una fase in cui l’innovazione è essenziale per la ripresa dell’economia. Siamo consapevoli che sarà anche necessario promuovere e guidare con coraggio una riconversione economica che guardi al turismo, alle eccellenze culturali e sportive, al paesaggio e ai prodotti della terra, all’aggiornamento tecnologico, in una parola al meglio della nostra tradizione, per rendere Montegranaro pronta a vincere la sfida con il futuro! La passione, la competenza, l’amore per la nostra città di uomini e donne con storie diverse ma animati dalla stessa missione, insieme alla competenza, all’onestà, alla dedizione del candidato sindaco Endrio Ubaldi, sono i valori ed i principi che ci fanno dire con decisione a tutti i nostri concittadini: Montegranaro Sempre!”