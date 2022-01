Tamponi, la farmacia di Porto Sant’Elpidio amplia l’orario

Da domani alla farmacia comunale di Porto Sant’Elpidio cambia l’orario dei tamponi che verrà ampliato sia per venire incontro alle nuove esigenze del decreto 4/2022 per inizio e fine quarantena anche con tampone antigenico, sia per i bambini delle scuole sulla base di quanto stabilito nei giorni scorsi dalla Regione Marche.

Gli orari saranno i seguenti: lunedì 7,30-11,30, 17-20. Martedì 8,30-10,30 – 17- 20. Mercoledì 8,30-11,30, 17- 20. Giovedì 8,30-10,30, 17- 20. Venerdì 8,30-11,30, 17- 20 e sabato 9-12. Insomma nella lista sono aggiunti il martedì e giovedì mattina togliendo un’ora il mercoledì e venerdì (dalle 7,30 alle 8,30).

E sarà, come sempre, premura dei farmacisti far in modo, considerando oltretutto le basse temperature, che i bambini restino il meno tempo possibile in attesa, al freddo. Per i tamponi gratuiti, e stiamo parlando dei bambini delle fasce d’età 6-11 anni e 12-18 anni, serve la prescrizione medica come richiesto dalla normativa regionale.