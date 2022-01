Covid, la sindaca Marziali: «Ho avuto il virus, ora sono finalmente negativa»

«Dopo nove giorni di quarantena da ieri sono finalmente negativa». E’ quanto fa sapere, con un post su Facebook, la sindaca di Monterubbiano, Meri Marziali comunicando di fatti il suo contagio nei giorni scorsi. La prima cittadina di Monterubbiano spiega anche il perché lo abbia detto ora, a negatività acquisita.

«Anche io come moltissime persone ho incontrato il Covid. Ne parlo solo oggi a fine isolamento – spiega la sindaca – perché una malattia è sempre un fatto privato, ma soprattutto per rispetto a tutti quelli per i quali è stata un’esperienza più dolorosa.

Ho presente la fortuna di averlo contratto solo ora, in questa forma meno pericolosa, e con lo scudo di tre dosi di vaccino. Sono ancora di più grata ogni giorno alla scienza».