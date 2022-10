Cercasi medici di famiglia, dall’Av4 soluzioni tampone: aumentato il numero degli assistiti

SANITA' - A Rapagnano il problema si sta risolvendo anche grazie alla disponibilità della dottoressa Ilaria Ponzi, che ha incrementato il numero degli assistiti. Anche a Petritoli incremento del numero massimo di assistiti. È in previsione l’apertura di un ambulatorio a Petritoli da parte di un medico che esercita già in altri Comuni dell’Area vasta

12 Ottobre 2022 - Ore 16:43 ...

La carenza di medici di medicina generale è una problematica in tutto il territorio regionale e nazionale. E inevitabilmente si fa sentire anche nel Fermano, come evidenziato nei giorni scorsi dal sindaco di Petritoli, Luca Pezzani.

Nei mesi scorsi la Regione Marche ha approvato un aumento delle borse di studio per la scuola di specializzazione, proprio con l’intento di ridurre queste mancanze.

Il ruolo del medico di base, inoltre, diventerà sempre più centrale nel percorso di cura, come previsto dal nuovo contratto nazionale di medicina generale e dal Piano nazionale delle cronicità.

Entrando nel merito delle problematiche insorte nelle ultime settimane nell’Area vasta 4, si è andata a verificare nell’immediato una difficoltà per gli assistiti di due Comuni, Rapagnano e Petritoli, a causa del trasferimento di una dottoressa in altra Area vasta.

«Questa direzione e gli uffici competenti – il punto del direttore di Area vasta 4, Roberto Grinta – si sono attivati in tempo utile, è stata inviata una richiesta di disponibilità ad un incarico provvisorio, proprio al fine di sopperire alla mancanza che si sarebbe verificata dal primo ottobre, ma nessun medico ha risposto all’avviso. Abbiamo affrontato la criticità in stretta collaborazione con i sindaci delle due cittadine e l’Ordine dei medici. Per quanto riguarda Rapagnano, il problema si sta risolvendo anche grazie alla disponibilità della dottoressa Ilaria Ponzi, che ha incrementato il numero degli assistiti in elenco separato, in attesa dell’arrivo di un nuovo medico che dovrebbe iniziare attività ambulatoriale dal mese di novembre. Anche a Petritoli siamo intervenuti, grazie alla disponibilità dei medici di base che esercitano nello stesso Comune, con l’incremento del numero massimo di assistiti. È inoltre in previsione l’apertura di un ambulatorio a Petritoli da parte di un medico che esercita già in altri Comuni dell’Area vasta».