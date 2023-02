Da Olbia a Chiavari, Fermana di scena in casa dell’Entella sulla scia di un entusiasmo contagioso

SERIE C - Calcio d'inizio domani alle 14.30, con i canarini lanciatissimi tra salute tecnica e fiducia mentale dopo il poker rifilato martedì sera in terra sarda. Impresa corsara a dare continuità al filotto di risultati positivi in serie, giunto a quota sette. C'è inoltre curiosità per gli eventuali impieghi degli ultimi arrivati, tra cui spicca il coming back di Samuele Neglia. Le parole della vigilia di mister Stefano Protti e la lista dei convocati

3 Febbraio 2023 - Ore 16:39 ...

FERMO – Da Olbia a Chiavari, per la seconda delle due trasferte consecutive.

Si giocherà infatti domani, sabato 4 febbraio con calcio d’inizio alle 14.30, la sfida tra i locali dell’Entella e la lanciatissima formazione gialloblù, reduce dal poker rifilato in terra sarda all’Olbia martedì scorso (vedi tra gli articoli sotto correlati). Entusiasmo alle stelle intorno alla compagine canarina, con la piazza fermana che, forte dei 32 punti, inizia a guardare la classifica dal basso verso l’alto. Scongiuri liberi per Stefano Protti ed il resto dei tesserati gialloblù, naturalmente e razionalmente a predicare calma e concentrazione, anche se le oggettività numeriche dicono di una formazione in salute, reduce da ben sette risultati positivi consecutivi e rintuzzata da un mercato che, tra gli altri arrivi, ha visto il ritorno del beniamino di casa del biennio passato, la seconda punta/esterno offensivo Samuele Neglia (anche in questo caso, per un approfondimento, vedi tra gli articoli sotto correlati).

La Fermana “ammazza grandi” è quindi ora chiamata a vedersela in casa della terza forza del campionato, quotata 49 punti, per poi ritornare la domenica successiva, 12 febbraio, alla casa-madre del “Bruno Recchioni” per il derby dai contorni regionali al cospetto dell’Ancona (match in cui verrà osservata la Giornata Canarina, con gli abbonamenti non validi quali tagliandi d’ingresso), quarta della lista con 45 gettoni, che nel mentre se la vedrà con l’indomita capolista Reggiana. Un passaggio di stagione dunque, la doppia sfida con le formazioni protagoniste della fascia alta playoff, che darà l’esatta dimensione stagionale di un collettivo, quello canarino, partito in estate tra mille incognite e divenuto a poco a poco un ingranaggio ben rodato, che vince e convince.

Per la Fermana si tratta della seconda gara prof in quel di Chiavari, con richiamo al torneo della passata stagione, chiusa con la vittoria dei padroni di casa per 2-1 a giochi ormai fatti all’interno della regolar season, vale a dire con la squadra allora guidata da Gabriele Baldassarri matematicamente condannata alla disputa degli spareggi salvezza. Situazione sportiva fortunatamente agli antipodi quella a caratterizzare Giandonato & soci, con tutte le condizioni, perché no visto il dna stagionale dell’undici fermano, di far capitolare un collettivo che non piega il capo agli avversari dal 17 dicembre, quando in Liguria passò il Siena per 1-2. Fischietto in mano al signor Adalberto Fiero di Pistoia, con un unico precedente con i gialloblù, precisamente riconducibile alla sfida interna contro il Gubbio, chiusa 0-1 e disputata nella stagione 2018/19. Ad assisterlo Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata e Mattia Regattieri di Finale Emilia, con quarto ufficiale in Filippo Balducci di Empoli.

LE PAROLE DI MISTER STEFANO PROTTI

«Entella dotata di una rosa ampia, composta da tanti grandi giocatori. Andremo a disputare la terza partita in pochi giorni e, come naturale, un po’ a livello fisico ne risentiremo – il commento della vigilia del tecnico gialloblù -. Sarà lo stesso anche per loro, chiaro, dal nostro punto di vista pesa inoltre la logistica (doppia trasferta tra il viaggio oltre il Tirreno in terra sarda e la ripartenza alla volta della Liguria, ndr) ma non per questo accamperemo scuse. Buon momento? Certo, continueremo però a cavalcare quello che sappiamo fare, consapevoli che le insidie che nasconde la partita di domani sono tante, ma noi andremo fiduciosi nei nostri mezzi a giocarcela a viso aperto. Vediamo quello che ne uscirà fuori».

«I nuovi elementi giunti dal mercato si stanno integrando. Avranno bisogno di conoscere, oltre ai compagni, anche ed ovviamente le nozioni tattiche a cui saranno chiamati nel resto della stagione – ha concluso Protti -. L’importante che capiscano la nostra mentalità: non ci siamo mai abbattuti quando le cose andavano male e non ci stiamo esaltando ora che l’inerzia di torneo è positiva. Domani, tornando ai nuovi, vedremo se verranno utilizzati. Dal punto di vista fisico ed atletico li abbiamo trovati pronti, e questo fatto mi gratifica».

LA LISTA DEI CONVOCATI

Portieri: Borghetto, De Matteis, Nardi. Difensori: Carosso, De Nuzzo, Eleuteri, Giampaoli, Gkertsos, Parodi, Pellizzari, Spedalieri, Vessella. Centrocampisti: Graziano, Misuraca, Pinzi, Romeo, Scorza. Attaccanti: Busatto, Fischnaller, Maggio, Neglia, Pampano, Ronci.

Articoli correlati: