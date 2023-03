Piano opere pubbliche, dalla Regione un ingente finanziamento per Montegranaro

FONDI - In arrivo quasi 2 milioni per il Palazzo dei Francescani e 100 mila euro per la sistemazione del colonnato del Cimitero. Considerato che il Palazzo Comunale è già stato finanziato con 2.740.500 euro, al Comune arriveranno complessivamente circa 5 milioni. Il sindaco Ubaldi: «L'auspicio è che si possa arrivare ad ottenere un contributo per la Chiesa di San Serafino»

«Avevamo un debito con il Fermano» aveva detto Guido Castelli a margine dell’incontro con i sindaci del cratere la scorsa settimana nella sede della Provincia. Così, il Commissario per la Ricostruzione, grazie ad un finanziamento del Governo per le Marche, è riuscito a sbloccare le risorse anche per i comuni fuori dalla zona del cratere e nella giornata di venerdì a Camerino ha ufficializzato il nuovo piano degli interventi sugli edifici pubblici danneggiati dal sisma.

Tra i comuni finanziati rientra quello di Montegranaro che ha ricevuto un finanziamento di oltre 2 milioni di euro per quanto concerne il Palazzo dei Francescani e la parte monumentale del Cimitero.

«È stato lo stesso Commissario ad avvertirmi di aver accolto la nostra richiesta – spiega il sindaco Endrio Ubaldi -. Fino ad un mese fa non eravamo stati ammessi a nessuno dei due finanziamenti. Poi c’è stata un’ipotesi avanzata dal dirigente dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Marche, Paolini, che ha destinato 1.570.000 euro per il Palazzo dei Francescani e 74.000 euro per il rifacimento del colonnato del Cimitero. Noi abbiamo ringraziato ma abbiamo spiegato che queste stime erano a ribasso».

Così il comune si è visto recapitare 400.000 mila euro in più per il palazzo, arrivando ad un importo complessivo di 1.950.000 euro, mentre per il Cimitero si è arrivati a 100.000 euro. Considerando anche che il Palazzo Comunale era già stato finanziato le scorse settimane con un adeguamento di ben 437.100 euro, arrivando a 2.794.500 euro, al momento Montegranaro può affermare che per il sisma del 2016 arriveranno complessivamente circa 5 milioni di euro per finanziare 3 edifici pubblici.

«Una somma di assoluto rilievo considerando che il nostro comune non rientra tra quelli del cratere sismico – conclude Ubaldi -. L’auspicio, adesso, è che magari nel 2024 si possa arrivare ad ottenere un contributo anche per la Chiesa di San Serafino, finora non finanziata al pari di quasi tutte le chiese non di proprietà delle Diocesi. Il mio più sincero ringraziamento va all’amico Guido Castelli che sta svolgendo un eccellente lavoro al fianco dei sindaci e delle Regioni coinvolte dal sisma».