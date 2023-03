In ottica playoff, Sutor pronta alla sfida domestica contro la granitica Osimo

SERIE C GOLD - Sabato prossimo, 11 marzo alle 18.30, alla Bombonera veregrense la seconda forza del girone reduce da nove successi consecutivi. L'ex Robur Migliorelli: «Partita speciale, faremo di tutto per fermarli»

MONTEGRANARO – Torna a giocare alla Bombonera di via Martiri d’Ungheria la Sutor dopo la bruciante sconfitta subita all’ultimo secondo contro la Virtus Civitanova, nel mezzo, il match vinto la scorsa settimana a Jesi per 82 a 94 che ha spinto i gialloblù all’ottavo posto in classifica (vedi tra gli articoli sotto correlati).

I ragazzi di coach Patrizio ospiteranno sabato 11 marzo (ore 18:30, diretta streaming a partire dalle 18:25 su www.sutortv.com o sull’app SutorTv) la Robur Osimo, in occasione della nona giornata di ritorno del campionato di Serie C Gold Marche-Umbria, squadra di assoluto valore come dimostra il secondo posto in graduatoria e la serie di nove vittorie consecutive, capace di vincere di oltre 60 punti nel turno corso contro San Benedetto.

Un roster temibile quello dei neroarancio, che possono contare su senatori del calibro di Cardellini e David, oltre al talentuosissimo argentino Suppi e a Michele Bugionovo, un giocatore che sa come si vince un campionato visto che lo scorso anno ha trionfato a Matelica.

La Sutor affronterà la gara sapendo che ha poco da perdere visto che ormai un posto ai playoff è garantito, ma non vuole recitare la parte della vittima sacrificale, spinti anche dalle motivazioni di Riccardo Migliorelli (nelle foto), l’ex di turno che lo scorso anno ha giocato nelle file della Robur.

Migliorelli, avete vinto a Jesi un match che era tutt’altro che scontato. Che partita è stata?

«A Jesi è stata una partita molto difficile, perché loro sono una squadra giovane e hanno inserito proprio contro di noi un nuovo giocatore straniero. Il terzo quarto quando siamo andati sotto di sei ma siamo stati molto bravi a non spegnerci e ritornare sopra con il punteggio e a gestire il vantaggio fino alla fine».

Sabato si torna a casa contro Osimo. Come vive la partita da ex?

«Contro Osimo per me sarà una partita speciale avendo giocato con loro lo scorso anno. Vengono da un ottimo periodo che coincide con una striscia positiva di nove vittorie consecutive. Quello che posso assicurare è che faremo qualsiasi cosa per fermarli».

Dopo una prima parte di campionato in chiaro scuro, ora i risultati sembrano arrivare. Ha notato tale crescita del gruppo?

«Il gruppo è migliorato soprattutto in difesa. Siamo molto più solidi rispetto al girone di andata e in questa seconda parte di campionato anche i ragazzi più giovani ci stanno dando una grandissima mano».

Come dovrà essere affrontata questa ultima parte della stagione in vista dei playoff?

«Dobbiamo essere molto concentrati. Il mantra sarà quello di vincere più partite possibili in questo mese e mezzo che manca per poi arrivare ai playoff in una buona posizione di classifica e giocarci tutte le nostre carte al massimo».

