IPPICA - Presso il noto impianto di Montegiorgio, domenica 19 agosto dalle 17.30, la ricca offerta sportiva con annessa la fase decisiva del Campionato Italiano Guidatori Trotto. Il dettaglio sui drivers giunti all'appuntamento clou e l'albo d'oro con i vincitori sin dalla prima edizione, datata 1981

MONTEGIORGIO – Nasce nel 1981 con l’intenzione di spostare l’attenzione degli appassionati dai cavalli ai guidatori e costruire un evento che eleggesse il miglio driver dell’anno attraverso un torneo da tenersi nella stagione estiva.

Denominato Campionato Italiano Guidatori Trotto fu riconosciuto dall’ente di allora diventando così, ufficialmente, la prima, vera competizione per i driver in attività in Italia. Il regolamento solo recentemente ha subito alcune modifiche. L’ultima del 2014 ha reso la formula più snella. Attualmente dunque alla competizione, che prevede due eliminatorie, una semifinale e una finale, prendono parte 25 guidatori. Cinque accedono alla finale direttamente per meriti: il campione uscente e i primi quattro della speciale classifica dei Gran Premi, gli altri venti ammessi alle prove di qualificazione sono: cinque scelti dalla classifica nazionale per vittorie, quattordici selezionati dalle specifiche regioni e uno il vincitore del Torneo Dell’Avvenire.

Le corse delle eliminatorie e della semifinale sono quattro, in finale sono cinque, le quattro con le stesse modalità delle eliminatorie e della semifinale e il Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3 alla quale i guidatori partecipano con cavalli scelti da loro stessi. La serata della finale del Campionato è ricca di spettacoli di contorno.

Domenica 19 agosto si svolgerà la tappa determinante della 36° esima edizione del Campionato Italiano Guidatori. I cinque driver che hanno superato la fase delle eliminatorie e si sono qualificati per la finale: Davide Di Stefano, Davide Cangiano, Andrea Guzzinati, Antonio Di Nardo e Edoardo Loccisano.

I cinque top driver che partecipano di diritto alla finale sono Giampaolo Minnucci (vincitore Cigt 2017), e Enrico Bellei, Roberto Vecchione, Mario Jr Minopoli e Alessandro Gocciadoro (i primi quattro della Classifica dei Grandi Premi).

Resoconto corse giornata di

domenica 12 agosto di

Mauro Galandrini, cronista ippico

Non sono mancati colpi di scena, e come di consueto quote ricche al betting, la domenica di corse in cui si è svolta la semifinale del Campionato Italiano Guidatori Trotto all’ippodromo San Paolo.

Nelle quattro prove dedicate, decisamente molto equilibrate, i dieci semifinalisti si sono dati battaglia a suon di pilotate, per aggiudicarsi cinque posti di accesso alla finalissima del 19 agosto, che li vedrà contendersi lo scudetto con i cinque Top Driver già qualificati per classifica e ranking Grandi Premi 2017.

Due successi per un totale di 16 punti in classifica, assegnano il primo il ticket per la finale a Davide di Stefano, che apre le marcature con Real Deimar preparato a dovere da Floriano Finucci in un classico testa-palo, per poi chiudere le danze con la vittoria dopo corsa all’attesa di Rene’ Palle Bigi all’ultima prova, entrambi appoggiati al gioco ma non favoritissimi.

Non è da meno il beniamino locale Davide Cangiano che con un exequo di 16 punti, tra cui una vittoria, un secondo ed un terzo posto, stacca il biglietto per il 19 agosto, riportando tra l’altro al successo Semir Alter, vecchio combattente che quando gli acciacchi lo permettono si fa sempre rispettare. Terzo qualificato Andrea Guzzinati con una vittoria in sediolo alla qualitativa Tempesta Mark, oltre un quarto e due quinti posti, che gli sono valsi un totale di 12 punti. I restanti due qualificati in base al punteggio con migliori piazzamenti sono risultati Antonio Di Nardo a 10 punti, già nell’albo d’oro della kermesse ed Edoardo Loccisano a 7.

Il convegno prevedeva inoltre il Premio Prestige Sulky Wheels, corsa clou della giornata riservata a buoni 4 anni, che ha visto imporsi il favorito Very Windy della scuderia Santese, con la guida di Vincenzo Luongo, il quale non da deluso le aspettative dominando nei 500 metri conclusivi con parziale travolgente.

Appuntamento quindi al 19 agosto per eleggere il driver Campione Italiano 2018, in un meeting che vedrà di scena anche il Gran Premio Marche, e la finale del Circuito delle Stelle, torneo benefico amatoriale dove gareggeranno anche personaggi dello spettacolo. Il tutto condito come sempre da eventi di contorno per il pubblico, per una giornata all’insegna dello sport e del sano divertimento.

Vi ricordiamo che nella finale le corse per vincere non saranno più solo quattro ma cinque. I drivers finalisti oltre alle quattro corse classiche disputeranno il Gran premio Basile Mattii, al quale parteciperanno con cavalli scelti da loro stessi.

Questa fantastica domenica di sport, agonismo, bellezza e enogastronomia inizierà alle 17.30 e il San Paolo sarà vestito a festa per ben accogliervi. Alle 17.00 si parte con la consegna dei gadget ai drivers, seguirà una breve presentazione della serata e benedizione. E la volta di bellissime modelle che scenderanno in pista, e quindi presentazione della corsa delle stelle.

A questo punto è la volta dei cavalli in pista per la consueta sgambatura per aprire alle la giornata di corse con la Corsa delle Stelle alle ore 18:00. Terminata sarà la volta del bellissimo spettacolo di monta western di Giulio Silenzi. Quindi seconda corsa in programma. Il giornalista Adolfo Leoni presenterà al numeroso pubblico del San Paolo chi è la Gente di Marca.

Cavalli in pista per la terza corsa, a seguire la presentazione del Campionato Italiano Guidatori Trotto e in campo risuonerà l’Inno di Mameli con la bellissima voce di Rebecca Liberati. Al termine le modelle accompagneranno i drivers in lizza per il Cigt 2018, che riceveranno dei bellissimi bracciali BrosWay.

Si continua con la quarta corsa. Lo spettacolo equestre di David Jimenez Romero riscalderà il pubblico con le sue incredibili performances per poi lasciare la pista ai cavalli e ai drivers per la prima batteria di Campionato. Breve intervallo con una sfilata ed è la volta della seconda batteria di Campionato. Spettacolo Enigma con campionesse italiane. Terza batteria di Campionato, sfilata e quindi Gran Premio Marche Elio Mattii.

Alle 22:10 parte la nona corsa, ovvero la quarta batteria del Campionato. Una breve pausa con spettacoli equestri e la voce di Rebecca Liberati. A questo punto fiati sospesi e occhi puntati sulla pista per la Finale del Cigt 2018 Gran Premio Basilio Mattii, una prova di gruppo 3. Premiazione del 38° Campione Italiano Guidatori Trotto. Sarà un momento emozionante, e proprio per questo, per rallentare il battito cardiaco evitando la tachicardia, alle 23:55 arriverà l’undicesima corsa “Race Off”, e poi musica con un talento lanciato da XFactor, Davide Dami e quindi le classiche pennette all’arrabbiata.

Fotogallery:

ALBO D’ORO

CAMPIONATO ITALIANO GUIDATORI TROTTO

I° edizione 1981 BECCHINI LUCIANO

II° edizione 1982 BALDI VIVALDO

III° edizione 1983 QUADRI ANTONIO

IV° edizione 1984 BECHICCHI LUCIANO

V° edizione 1985 BALDI VIVALDO

VI° edizione 1986 GUZZINATI VITTORIO

VII° edizione 1987 LINDBLOM BIORN

VIII° edizione 1988 GUZZINATI VITTORIO

IX° edizione 1989 GUZZINATI LAMBERTO

X° edizione 1990 BALDI GIANCARLO

XI° edizione 1991 BALDI LORENZO

XII° edizione 1992 BALDI GIANCARLO

XIII° edizione 1993 MAISTO PIETRO GIUSEPPE

XIV° edizione 1994 BARONCINI MAURO

XV° edizione 1995 BALDI LORENZO

XVI° edizione 1996 POLLINI ARNALDO

XVII° edizione 1997 BELLEI ENRICO

XVIII° edizione 1998 CIULLA FABRIZIO

XIX° edizione 1999 LO VERDE BIAGIO

XX° edizione 2000 PISCUOGLIO

DELL’ANNUNZIATA VINCENZO

XXI° edizione 2001 ANDREGHETTI ROBERTO

XXII° edizione 2002 ANDREGHETTI ROBERTO

XXIII° edizione 2003 MAISTO PIETRO GIUSEPPE

XXIV° edizione 2004 VECCHIONE ROBERTO

XXV° edizione 2005 GUZZINATI ANDREA

XXVI° edizione 2006 PISCUOGLIO

DELL’ANNUNZIATA VINCENZO

XXVII° edizione 2007 BELLEI ENRICO

XXVIII° edizione 2008 VECCHIONE ROBERTO

XXIX° edizione 2009 DI NICOLA MARCELLO

XXX° edizione 2010 GUZZINATI ANDREA

XXXI° edizione 2011 MINNUCCI GIAMPAOLO

XXXII° edizione 2012 FAROLFI ANDREA

XXXIII° edizione 2013 DI NARDO GAETANO

XXXIV° edizione 2014 GALLUCCI ROMEO

XXXV° edizione 2015 DI NARDO ANTONIO

XXXVI° edizione 2016 MINNUCCI GIAMPAOLO

XXXVII° edizione 2017 MINNUCCI GIAMPAOLO

Articoli correlati: