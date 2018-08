IPPICA - Domani, domenica 19 Agosto, a partire dalle 17.30 il via al ricco programma di giornata che accompagnerà la folta platea dell'ippodromo San Paolo di Montegiorgio sino a tarda notte. In agenda ben undici corse, ovviamente non mancherà il tributo al vincitore del circuito italiano giunto all'edizione numero trentotto

MONTEGIORGIO – La lunga rincorsa è finita, domani, domenica 19 agosto, luci accese sulla pista dell’ippodromo San Paolo ad ospitare la finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto 2018, con la proclamazione del drivers che si andrà ad aggiudicare l’edizione del circuito nazionale numero trentotto.

Si prevede il tutto esaurito per la giornata dedicata alla finale del Campionato Italiano Guidatori Trotto, che può contare del sostegno del gruppo BrosWay. Il ristorante è stracolmo, si presume che la stessa cosa avverrà per gli spalti e il parterre.

Saranno presenti numerose autorità e politici che stanno vedendo l’ippodromo come fulcro e volano per la promozione e la rinascita del nostro territorio. Sabato all’ippodromo si respirava l’atmosfera del “Sabato del Villaggio” di Giacomo Leopardi, la calma prema della tempesta di emozioni e adrenalina, che comunque incominciava già a farsi sentire, sulla pagina social del San Paolo si fanno sentire le tifoserie dei vari guidatori. Sulla stessa pista si potrà assistere alla performance dei Top 10 drivers nazionali, a corse gruppo 2 e gruppo 3. Sicuramente le batterie del Cigt 2018 e la finale con il Gran Premio Basilio Mattii saranno seguite con molta trepidazione e partecipazione. Qualità dei drivers e qualità dei cavalli renderà lo spettacolo del corse al trotto ancora più ammalianti. Occhi puntati anche sul Gran Premio Marche, una corsa gruppo 2.

I cinque top driver che partecipano di diritto alla finale sono:

GIAMPAOLO MINNUCCI

(vincitore CIGT 2017)

ENRICO BELLEI

ROBERTO VECCHIONE

MARIO JR MINOPOLI

ALESSANDRO GOCCIADORO

(i primi 4 della Classifica dei Grandi Premi)

I cinque driver che hanno superato la fase delle eliminatorie e si sono qualificati per la finale:

DAVIDE DI STEFANO

DAVIDE CANGIANO

ANDREA GUZZINATI

ANTONIO DI NARDO

EDOARDO LOCCISANO

Lo spettacolo inizia intorno alle 17:00 e terminerà poco prima di mezzanotte. Si parte con la Finale del Campionato delle Stelle per continuare con il Premio San Paolo, Premio Fine Estate e premio allevatori.

La serata si chiuderà definitivamente con l’undicesima corsa, il Race Off, puramente a titolo di spettacolo, è un duello tra il vincitore del Circuito delle Stelle che avrà l’onore di gareggiare in una corsa a due contro il neo Campione Italiano.

Ore 18:00 PRIMA CORSA: DELLE STELLE

Ore 18:10 SPETTACOLO MONTA WESTERN

Ore 18:30 SECONDA CORSA

Ore 18:40 ADOLFO LEONI E LE TERRE DI MARCA

ORE 19:00 TERZA CORSA

ORE 19:10 PRESENTAZIONE DEL

CAMPIONATO IN PISTA: INNO NAZIONALE CON

REBECCA LIBERATI – INGRESSO MODELLE

CHE ACCOMPAGNANO I GUIDATORI

PREMIAZIONE DEI PARTECIPANTI

CON BRACCIALI BROSWAY

ORE 19:45 QUARTA CORSA

ORE 19:55 SPETTACOLO EQUESTRE

DAVID JIMENEZ ROMERO

ORE 20:15 QUINTA CORSA

PRIMA BATTERIA CAMPIONATO

ORE 20:25 SFILATA MODELLE

ORE 20:45 SESTA CORSA

SECONDA BATTERIA CAMPIONATO

ORE 20:55 SPETTACOLO ENIGMA

CAMPIONESSE ITALIANE

ORE 21:15 SETTIMA CORSA

TERZA BATTERIA CAMPIONATO

ORE 21:25 SFILATA MODELLE

ORE 21:45 OTTAVA CORSA

GRANPREMIO MARCHE ELIO MATTII

ORE 21:55 PREMIZIONE GRAN PREMIO ELIO MATTII

PREMIANO ANTONELLA E DANTE MATTII

ORE 22:10 NONA CORSA

QUARTA BATTERIA CAMPIONATO

ORE 22:20 SPETTACOLO EQUESTRE

ORE 22:35 REBECCA LIBERATI MUSICA

ORE 23:00 10 CORSA FINALE CAMPIONATO

E GRAN PREMIO BASILIO MATTII

ORE 23:10 PREMIAZIONE CAMPIONATO

ORE 23:55 UNDICESIMA CORSA “RACE OFF”

ORE 23:55 MINI CONCERTO

DAVIDE DAMI ARTYISTA USCITO DA XFACTOR

E PENNETTE ALL’ARRABBIATA PER TUTTI

I PRONOSTICI

Per i pronostici delle unici corse in programma arriva il parere del cronista ippico, Mauro Galandrini, esperto della pista dell’Ippodromo San Paolo di Montegiorgio

1 corsa FINALE CAMPIONATO DELLE STELLE

Amatori non titolari di licenza. Proviamo nell’ordine Rubino Jet e Rubina Sere che, oltre ai nomi, hanno in comune la chance di prendere le prime posizioni cercando di restarci fino alla fine. Rara Deimar attraversa un buon momento e ha feeling sperimentato con la guida.

2 corsa PREMIO SAN PAOLO

Vilma Gi nonostante non sia al top della forma sembra in ripresa e con questi avversari può giocarsela da protagonista su un probabile disco verde di Vis Deimar che sarà la prima a scattare e di spunto darà il meglio di se. Velvet Dancer vanta la miglior condizione agonistica in campo che varrà quantomeno la possibilità di entrare tra i primi tre.

3 corsa FINE ESTATE

Veloce Bebo ha il miglior numero e il rendimento recente ed è preferibile a Vinette del Ronco rilegata a largo della prima fila. Vanni Indal con guida e classe deve riscattare il periodo poco proficuo. Vanitosa Fas è in ascesa dopo il rientro.

4 corsa ALLEVATORI

Zamira Luis sembra la più rodata e con i migliori riferimenti in corse di livello. Zacapa Bi se evita l’errore vale sulla stessa linea. Zaly Pan in netta ascesa ha dimostrato di avere i mezzi per correre con questi. Zecca Jet inizia ora con buonissimi propositi.

5 corsa BROSWAY TRES JOLIE

(Prima batteria del CIGT)

Orpheus Du Lac ha una buona occasione, se è venuto avanti di condizione è superiore agli avversari. Orpheo d’Ete un altro di categoria e all’ultima di campionato è piaciuto parecchio. Universo Buio vince all’ultima ma con l’8 dovrà spendere per andare in posizione.

6 corsa BROSWAY RODEO

(Seconda batteria del CIGT)

Star del Pino è al rientro ma è la più qualitativa e ha sorteggiato la guida di Bellei. Tieste Deimar è in progresso, Tiburon parte svelto e resta sulla scia di piazzamenti a buona media recente.

7 corsa BROSWAY TRING

(Terza batteria del CIGT)

Indecifrabile. Stelvio Live l’ultima volta perde da un cavallo buono e con il 2 ha l’opportunità di essere una base attendibile. Razor Wise ci sta di categoria purché non si scateni ma ha guida perfettamente adatta, sebbene Serio Vald proverà a correre in avanti essendo il suo schema più congeniale. Stesso discorso per Rasputin Font che si trova a suo agio sul tracciato e viene da trascorsi buoni al Savio. Tenebra Ral in linea alza il tiro ma all’ultima arriva in piena spinta.

8 corsa – G. P. MARCHE

(Gruppo 2)

Zarenne Fas è fresca di classica femminile ad Agnano e viene da due successi, si porterà presto a largo in costruzione per andare sui primi. Zigolo De Buty proverà a puntare in avanti e gestire l’andatura, manovra che potrebbe valere una spesa relativa iniziale visto il velocista Zippy Freedom Lf all’interno, il quale è piazzato regolare a questi livelli. Zar degli Ulivi esordisce nei circuiti con tutte le carte in regola per non sfigurare.

9 corsa BROSWAY WRENCH

(Quarta batteria del CIGT)

Primavera As ha qualità e mezzi superiori a questi, se Minopoli imposterà la risalita per gradi potrebbe disporre degli avversari senza grossi problemi. Sachs As ha frequentato impegni recenti altolocati e sa chiudere forte. Revenge Wise è una altra cavalla di categoria e parte in un amen, una corsa di rientro nelle gambe potrebbe bastare per entrare nel marcatore purché sferrata agli anteriori, assetto nel quale fa la differenza.

10 corsa G.P.BASILIO MATTII

(Gruppo 3 e Quinta batteria del

CIGT con punti maggiorati e

cavalli scelti dai driver)

Corsa equilibrata e pronostico alquanto difficile. Considerando che sono quasi tutti ottimi partitori viene da pensare che anche gli attendisti avranno una chance, proviamo Testimonial Ok che è sempre una garanzia sulla scorta di un successo apparso no stress. Urus Caf vince un centrale a Cesena mostrando netto margine di miglioramento, se si trova in racchetta potrebbe anche vincere. Satanasso Fi rimane sulla stessa linea. Uragano Stecca sembra in forma e sa agire per linee esterne. Storm Gar se non spende troppo a partire sarà pericoloso.

11 corsa RACE OFF

Puramente a titolo di spettacolo, è un duello tra il vincitore del Circuito delle Stelle che avrà l’onore di gareggiare in una corsa a due contro il neo Campione Italiano. A volte è successo anche che il Campione abbia perso. Se trotta Special Fez va il doppio.

