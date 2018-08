Cavalcata dell’Assunta, Elvezio Serena: “Riflessioni e suggerimenti spero utili per la prossima edizione”

FERMO - Elvezio Serena interviene sulla recente edizione della Rievocazione storica fermana. Apprezzamento per il gran lavoro svolto, lo speciale RAI e l'annullo filatelico

“Vorrei rivolgere il mio più profondo ringraziamento, come fermano, a tutti gli organizzatori e i protagonisti della 37° edizione della Cavalcata dell’Assunta di Fermo. Al regista Oberdan Cesanelli, al Consiglio di Cernita, all’amministrazione e ai tecnici comunali, ai Priori, a tutti i componenti delle Contrade, ai figuranti e ai volontari che hanno dato il massimo per la migliore riuscita della manifestazione, sicuramente la più impegnativa per la città”. Così Evelzio Serena, componente del direttivo nazionale di Italia Nostra, entra nel merito della Cavalcata fermana, con una serie di suggerimenti utili per far crescere la rievocazione simbolo della città.

Serena che spiega: “Espongo ora alcune riflessioni con domande e suggerimenti, spero utili per la prossima edizione. E’ vero che oggi la comunicazione e la promozione di eventi si attua molto con internet e i social media, ma è anche vero che il cartaceo, se ben studiato, può dare quello stimolo ulteriore per incuriosire e attrarre maggiormente fermani e turisti. La pubblicità (fissa e mobile) non può apparire nel mese di luglio, ma deve avere una presenza per ognuno dei 12 mesi dell’anno con immagini suggestive e tematiche: i luoghi, la storia, le sfide, il pubblico, il corteo con i figuranti, il palio, la corsa al galoppo dei cavalli, il tiro alla fune, il messale de firmonibus, ecc. Andrebbero affissi mensilmente manifesti 6×3 su vele e punti strategici del territorio comunale (uno dei quali posto lungo il percorso di gara, vicino al Tunnel dell’ex Ferrovia), e apposti cartelli fissi in alcune città delle Marche e di altre regioni, in particolare lungo l’Autostrada A14 e le principali vie di comunicazione. Nel materiale promozionale 2018 non compaiono il Patrocinio della Provincia di Fermo e dell’Associazione “Marca Fermana”; non vedo più i loghi della Federazione Italiana Giochi Storici e dell’Associazione Marchigiana Rievocazioni Storiche (AMRS): perché?”.

Serena che aggiunge: “Visto ormai il notevole rilievo e la storicità della Rievocazione propongo di assegnare la realizzazione del Palio attraverso un bando nazionale (o internazionale) tra i cui partecipanti una apposita commissione giudicherà il vincitore. Una mostra dei bozzetti di tutti gli artisti darebbe una visibilità ancora più ampia.Ottimo lo speciale trasmesso dalla TGR venerdì scorso, e un grazie al caporedattore Maurizio Blasi: oltre a promuovere la Cavalcata dell’Assunta ha descritto molto bene alcune particolarità della città: Torre di Palme, le Grandi Cisterne romane, il Teatro dell’Aquila, la Sala del Mappamondo e la Biblioteca civica, la Villa Vinci, il Museo Diocesano, ecc. Per la Tv di stato un piccolo neo: non ha citato nome e provenienza dell’artista del Palio e del Mossiere, due protagonisti che hanno un significato particolarissimo per la manifestazione. Ho apprezzato molto la scelta della realizzazione dell’Annullo Filatelico, ulteriore occasione per veicolare l’importanza della Rievocazione tra i collezionisti in ambito regionale e nazionale. Tre riflessioni/proposte sull’estetica: 1) i cartelli stradali lungo il percorso sono stati coperti con i teli neri della spazzatura, per l’anno prossimo si potrebbero coprire con teli secondo i colori della Cavalcata dell’Assunta o della città. 2) La segnaletica stradale all’arrivo a Fermo potrà essere curata con immagini e scritte più appropriate e invitanti, non in modo rattoppato come nelle foto che allego. 3) La pubblicità alla partenza va spostata, in modo che le telecamere non la inquadrino. Infine un appello all’assessore Alessandro Ciarrocchi su un aspetto ambientale, valido anche per altre iniziative che richiamano migliaia di persone come, ad esempio, le Hostarie: è possibile prevedere un minimo di raccolta differenziata, visto che al termine della manifestazione i cestini dei rifiuti e le scarpate sono stracolmi di bottiglie in plastica e lattine? Almeno per plastica, vetro e alluminio si può tentare di posizionare contenitori lungo il percorso della sfilata e quello di gara: un piccolo sforzo individuale per molti vantaggi collettivi”.