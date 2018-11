PORTO SANT'ELPIDIO - Dopo la scuola Collodi alla Corva, via alle verifiche sullo stato delle strutture costruite prima del 1984; incarichi per 80.000 euro per analizzare la vulnerabilità di 5 plessi

Partono per tutte le scuole di Porto Sant’Elpidio le verifiche di vulnerabilità sismica. I controlli hanno già interessato l’anno scorso la struttura della primaria Collodi al quartiere Corva, per la quale è notizia dei giorni scorsi il finanziamento dei lavori di adeguamento sismico. Lavori che interesseranno anche la scuola media di via Montegrappa.

Entro fine anno, come previsto nel decreto Milleproroghe, vanno eseguite, o quanto meno commissionate, le verifiche sulla vulnerabilità sismica di tutte le scuole progettate con norme tecniche antecedenti il 1984. Il comune ha disposto così di affidare le indagini sullo stato degli immobili che ospitano gli alunni. Saranno sottoposte al controllo la scuola primaria e infanzia Pennesi-Aladino di via Fontanella, che conta la superficie più ampia e per cui si è previsto un onorario di 32.760 euro; la primaria Rodari di via Pesaro, per la quale saranno investiti 15.000 euro, la primaria e materna di Cretarola, in via de Amicis, per una somma di 13.885 euro, la primaria De Amicis di via Marche, per 9.400, infine la scuola Martiri della Resistenza per 9.142 euro.

L’ente ha avviato un’indagine di mercato rivolta ai professionisti interessati ad effettuare il lavoro, che avranno tempo fino al 10 dicembre per candidarsi. Una volta prevista la copertura economica ed affidati gli incarichi, i professionisti avranno un mese e mezzo per consegnare l’esito del loro lavoro.