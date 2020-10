VIRUS - "Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall'estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica"

Coronavirus nelle Marche, e nel Fermano. Dall’ultimo bollettino Gores diramato questa mattina risulta che “nelle ultime 24 ore sono stati testati 2119 tamponi: 1183 nel percorso nuove diagnosi e 936 nel percorso guariti”.

Dai tamponi ai contagi: “I positivi – si legge nel bollettino medico – sono 42 nel percorso nuove diagnosi: 18 in provincia di Ascoli Piceno, 12 in provincia di Macerata, 5 in provincia di Fermo, 3 in provincia di Pesaro Urbino, 2 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 11 soggetti sintomatici, 12 contatti in ambito domestico, 7 contatti stretti di casi positivi, 2 rientri dall’estero (Spagna e Principato di Monaco), 3 casi riscontrati dallo screening realizzati in ambito lavorativo, 2 casi riscontrati in contesto formativo/universitario e 5 casi in fase di verifica”.