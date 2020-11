COVID - Nel reparto di Malattie infettive ce ne sono 31. Altri quattro si trovano in Rianimazione-Terapia intensiva. In venti sono nel reparto di recente apertura Medicina Covid mentre gli ultimi sei sono attualmente al Pronto soccorso. Nelle ultime ore si sono registrate tre dimissioni e, fortunatamente, nessun decesso

Crescono, all’ospedale Murri, i ricoveri di pazienti positivi al Coronavirus. L’Area vasta 4, infatti, nel primo pomeriggio di oggi ha comunicato che oggi i ricoverati nel nosocomio fermano sono 61. Dunque 6 in più rispetto a ieri. Nel reparto di Malattie infettive ce ne sono 31. Altri quattro si trovano in Rianimazione-Terapia intensiva. In venti sono nel reparto di recente apertura Medicina Covid mentre gli ultimi sei sono attualmente al Pronto soccorso. Nelle ultime ore si sono registrate tre dimissioni e, fortunatamente, nessun decesso.

Intanto questa mattina il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che, nella nostra regione, sono 631 i nuovi positivi nel percorso nuove diagnosi (117 nella provincia di Macerata, 236 nella provincia di Ancona, 53 nella provincia di Pesaro-Urbino, 136 nella provincia di Fermo, 64 nella provincia di Ascoli Piceno e 25 da fuori regione).