Covid, muore una 90enne di Fermo

Crescono i ricoveri nelle Marche

I DATI del servizio Sanità - Quattro i decessi totali in regione, il conto sale a 2.996. Sul fronte ospedaliero, nelle ultime 24 ore sette pazienti in più nei reparti intensivi

17 Maggio 2021 - Ore 22:15 ...

Covid, quattro morti nelle Marche. E’ quanto comunica il servizio Sanità nell’ultimo bollettino di giornata. Tra le vittime anche una 90enne ricoverata al ‘Regina Mundi’ e che, stando al bollettino, aveva patologie pregresse.

Le altre vittime: un 70enne di Ascoli, una 75enne di Macerata e un 77enne di San Benedetto. Il conto totale da inizio pandemia sale a 2.996: 975 nel Pesarese, 959 nell’Anconetano, 502 nel Maceratese, 286 nel Fermano, 241 nell’Ascolano e 33 da fuori regione. L’età media è di 82 anni, il 97,2% aveva patologie pregresse. Sul fronte ospedaliero, nelle ultime 24 ore ci sono stati sette ricoveri in più nelle Marche: uno in intensiva e sei in semi-intensiva. A fronte di 14 dimessi. Ad oggi quindi risultano ricoverati in totale 310 persone: 48 in intensiva, 94 in semi-intensiva e 168 nei reparti non intensivi. A questi vanno aggiunte le due persone ai pronto soccorso di Torrette e Civitanova. Nel Maceratese ci sono 38 ricoverati al Covid center di Civitanova (5 in intensiva, 23 in semi intensiva e 10 nei moduli non intensivi); 29 a Macerata (4 in intensiva e 25 all’ex Malattie infettive in reparti non intensivi); 10 a Camerino.