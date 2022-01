Covid, 2.393 nuovi positivi nelle Marche: uno su quattro è sintomatico

I DATI della pandemia - Nelle ultime 24 ore analizzati 12.509 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 19%. Continua a crescere il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 890. Nel Fermano 206 nuovi casi

12 Gennaio 2022 - Ore 12:06 ...

Sono 2.393 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto emerge dai dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico delle Marche. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 16.936 tamponi: 12.509 nel percorso nuove diagnosi e 4.427 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi si attesta così al 19,1%, mentre continua la crescita del tasso di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 890. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (1.127), seguono: Ascoli (397), Pesaro-Urbino (276), Macerata (264), Fermo (206), 123 da fuori regione. Di questi, 416 sono tra under 18, 231 tra 19-24 anni, 768 tra 25-44 anni, 602 tra 45-59 anni, 197 tra 60-69 anni, 179 tra over 70. I sintomatici sono in tutto 547.