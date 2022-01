Covid, 1.884 nuovi positivi nelle Marche. Nel Fermano sono 257

I DATI dell'Osservatorio epidemiologico regionale - Nelle ultime 24 ore testati 12.079 tamponi nel percorso nuove diagnosi. Continua a crescere il tasso cumulativo di casi ogni 100mila abitanti, arrivato a 840

9 Gennaio 2022 - Ore 13:04 ...

Sono 1.884 i nuovi casi di Covid nelle Marche, più della metà è vaccinato con almeno due dosi e le classi d’età più a rischio sono la 25-44 anni e la 45-59 anni.

E’ quanto emerge dai dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico regionale. Nelle ultime 24 ore sono stati testati 16.462 tamponi: 12.079 nel percorso nuove diagnosi e 4.383 nel percorso guariti. Stabile l’incidenza dei positivi al 15,6%, continua la crescita del tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 840. La provincia che ha fatto registrare più casi è Ancona (749), seguono: Ascoli (349), Macerata (261), Fermo (257), Pesaro (189) e 79 da fuori regione. Di questi, 398 sono tra under 18, 203 tra 19 e 24 anni, 575 tra 25-44 anni, 437 tra 45-59 anni, 150 tra 60-69 anni, 121 tra over 70. I sintomatici sono 453. Tra tutti i positivi di oggi il 62% è vaccinato con almeno due dosi, mentre tra i ricoverati in terapia intensiva l’81% non è vaccinato.

(servizio in aggiornamento)