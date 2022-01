«Sistema di tracciamento saltato, migliaia di marchigiani imprigionati», l’affondo del Pd contro l’amministrazione Acquaroli

LA DENUNCIA – Il gruppo assembleare del Pd attacca la Regione: "Se non è in grado di effettuare un efficace screening prenda subito accordi con farmacie e laboratori privati"

14 Gennaio 2022 - Ore 17:00 ...

“Nelle Marche è completamente saltato il sistema di tracciamento dei contagi e migliaia di marchigiani sono imprigionati in casa, posti in isolamento. La giunta regionale esca dal disorientamento organizzativo che sta paralizzando la sua azione e provveda quanto prima ad accogliere le proposte di buon senso che il Partito Democratico sta sottoponendo alla sua attenzione”, così il gruppo assembleare del Pd in una nota in cui critica la Regione sulla questione del tracciamento e parla di “gravi lacune”.

Al momento nelle Marche sono circa 43mila le persone che si trovano in isolamento in casa (tra casi positivi e contatti). I dem dicono, rivolgendosi alla Regione: “Se non è in grado di garantire un efficace screening all’interno delle strutture sanitarie pubbliche non perda ulteriore tempo e, come chiediamo da giorni, sottoscriva immediatamente convenzioni con farmacie e laboratori privati per l’esecuzione di tamponi gratuiti volti ad accelerare l’uscita dalla quarantena. Del resto tali accordi vigono già in Regioni come Emilia Romagna e Umbria. Diversamente si rischia di declassare i marchigiani a cittadini di serie B rispetto ai residenti nelle regioni limitrofe”.

“Purtroppo – sottolineano i dem – siamo di fronte all’ennesimo risultato negativo ascrivile alla giunta Acquaroli, che ha tagliato il 50% del personale addetto al tracciamento proprio nel momento in cui la crescita della curva pandemica avrebbe richiesto l’intensificazione di queste attività. Un disastro dimostrato da quanto avviene nelle scuole, con numerosi focolai fuori controllo e l’esponenziale aumento delle classi dad”.