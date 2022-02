Covid, 2.484 nuovi casi nelle Marche «Tasso cumulativo in calo del 22%»

I DATI dell’Osservatorio epidemiologico – Nelle ultime 24 ore testati 6.479 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 38%. L’incidenza dei contagi ogni 100mila abitanti a 1.896, un calo di quasi un quarto rispetto alla settimana scorsa. Nel Fermano ne sono stati riscontrati 329

5 Febbraio 2022 - Ore 13:19 ...

Sono 2.484 i nuovi casi di Covid nelle Marche, con il tasso cumulativo in diminuzione del 22% rispetto alla settimana scorsa. E’ quanto fa sapere l’Osservatorio epidemiologico delle Marche dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 8.480 tamponi: 6.479 nel percorso nuove diagnosi e 2.001 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi è dunque al 38%, mentre cala il tasso di contagi ogni 100mila abitanti, arrivato a 1.896, -22% appunto in un settimana. La provincia che ha fatto registrare più contagi è Ancona (714), seguono: Macerata (521), Pesaro-Urbino (413), Ascoli (400), Fermo (329) e 107 da fuori regione. Di questi, circa un quarto (658) sono tra under 18, 129 tra 19-24 anni, 690 tra 25-44 anni, 551 tra 45-59 anni, 165 tra 60-69 anni, 289 tra over 70.

(servizio in aggiornamento)