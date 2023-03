“Storie di Alternanza”. Premiato l’Itt Montani di Fermo

FERMO - Nel progetto che premia la video narrazione degli studenti marchigiani il prestigioso istituto fermano primo nella sezione Istituti Tecnici (It) e Istituti Professionali (Ip) per percorsi Pcto con il progetto “Pcto in azienda”

Si è svolta oggi alla Loggia dei Mercanti di Ancona la cerimonia di premiazione di Storie di Alternanza, progetto che premia la video narrazione degli studenti marchigiani. Rappresentate in sala la Camera di Commercio delle Marche con il presidente Gino Sabatini e il segretario generale Fabrizio Schiavoni, la Regione Marche con il dirigente all’istruzione Massimo Rocchi, la direzione scolastica regionale per le Marche con la professoressa Carmina Pinto. La riflessione coi ragazzi sull’esperienza di studio e lavoro è stata coordinata dal formatore Lucio Zanca con il supporto di informazione economico statistica del dottor Andrea Mosconi. Un dato è certo, di diplomati Its (questo il link con la richiesta) c’è grande carenza: sembrerebbe, infatti, che più della metà della domanda di studenti che escono dagli Its non sia soddisfatta.

La testimonianza della viva voce degli studenti, sollecitati nel corso della presentazione, ha mostrato una panoramica sul mondo dei giovani marchigiani davvero incoraggiante: oltre alla preparazione e all’energia, i ragazzi hanno mostrato disinvoltura, serietà e capacità di esprimersi con un vocabolario ricco e contenuti di qualità. I loro progetti parlano di api come marcatori ambientali, giochi di ruolo, accoglienza, moda sostenibile, cultura e storia dei territori. Territori che raccontati da loro appaiono migliori.

E primo classificato nella sezione “Istituti Tecnici (It) e Istituti Professionali (Ip) per percorsi Pcto” è stato l’Itt “Montani” di Fermo.

PREMIO STORIE DI ALTERNANZA

Si tratta di un’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio italiane e da Unioncamere con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione Its, di percorsi duali (comprendente la cosiddetta “alternanza rafforzata” e l’apprendistato) o di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (Pcto), elaborati e realizzati con il contributo di docenti e studenti principalmente su tematiche quali economia circolare e sostenibilità ambientale, transizione digitale, inclusione sociale, turismo, beni culturali, meccatronica e made in Italy.

Questa edizione prevede 4 categorie di concorso relative a vari percorsi di alternanza realizzati in base alla relativa tipologia di Istituto/Ente formativo:

Licei – per percorsi Pcto; Istituti tecnici (It) e Istituti professionali (Ip) – per percorsi Pcto; Istituti tecnici superiori (Its) – per alternanza/tirocinio curriculare, apprendistato di terzo livello; Centri di formazione professionale (Cfp) e Istituti professionali (Ip) che operano in regime di sussidiarietà – per alternanza rafforzata, apprendistato di primo livello.

Due sono stati i livelli di premiazioni: nazionale (gestito da Unioncamere, al quale si accede solo se si supera la selezione locale) e territoriale dove le Camere di Commercio italiane aderiscono stanziando propri fondi.

La Camera di Commercio delle Marche, infatti, ha previsto premi per ogni provincia e per ogni sezione di concorso per dare pari possibilità di accesso alle scuole della regione. I premi in denaro sono così suddivisi (per ogni provincia e per ogni sezione):

– 1° classificato: euro 1.000 ai ragazzi e 500 euro alla scuola

– 2° classificato: euro 600 ai ragazzi

– 3° classificato: euro 400 ai ragazzi



Nel territorio marchigiano sono pervenute 14 iscrizioni da parte degli istituti superiori del territorio che si sono candidati nelle sezioni licei e istituti tecnici e professionali, di cui 12 ammessi e valutati positivamente dalla Commissione locale di Valutazione.

E primo classificato nella sezione Istituti Tecnici (It) e Istituti Professionali (Ip) per percorsi Pcto è stato l’Itt “Montani” di Fermo con il progetto “Pcto in azienda” 5A telecomunicazioni con il video-racconto, degli allievi della sezione Telecomunicazioni Indirizzo informatica, dell’esperienza lavorativa presso aziende del territorio con tematica principale la Transizione digitale.