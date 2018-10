L’elpidiense Vittorio Lattanzi tra i finalisti del premio Macchianera con il suo titolo su Lercio: ECCO COME VOTARE

ECCO COME VOTARE

PORTO SANT'ELPIDIO - E’ possibile votare fino a martedì 6 novembre 2018, dopodiché i risultati saranno messi al sicuro fino alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia

di Paolo Paoletti

Che il giornale satirico Lercio sia il più amato del web, tanto da ottenere nel corso degli anni numerosi riconoscimenti, non ci sono dubbi. C’è anche Porto Sant’Elpidio, con un suo cittadino doc, nella finalissima dei “Macchianera Internet Awards 2018″, i premi più ambiti della rete. Il riconoscimento, che nel corso degli anni è diventato il punto di riferimento per il mondo di internet, premia personaggi e siti preferiti del web italiano. Tra i finalisti per la categoria miglior battuta c’è anche l’elpidiense Vittorio Lattanzi autore di Lercio.

A fargli conquistare la finalissima il titolo pubblicato su Lercio lo scorso 19 giugno: “Rimini, la Isoardi va troppo al largo col pedalò e Salvini le nega i soccorsi”. Una battuta che ha letteralmente spopolato con migliaia di condivisioni. Da qui l’ascesa verso la finale. Oltre a Vittorio Lattanzi sono candidati anche altre nove battute di colleghi titolisti del celebre sito oltre che di altre realtà . La decisione finale, come tradizione del prestigioso premio, spetta proprio alla rete.

Tutti possono votare accedendo al sito del Macchianera Internet Awards ( CLICCA QUI) e scegliere i propri personaggi e siti preferiti. Ovviamente alla categoria miglior battuta il voto delle Marche, del Fermano e non solo, non potrà che andare a Vittorio Lattanzi.

E’ possibile votare fino a martedì 6 novembre 2018, dopodiché i risultati saranno messi al sicuro fino alla cerimonia di premiazione, che si terrà a Perugia nell’ambito del programma della Festa della Rete la sera del 10 novembre 2018 presso l’Auditorium S. Francesco al Prato, Piazza S. Francesco al Prato, 06123 Perugia (PG). L’accesso è ovviamente gratuito per tutti. I vincitori riceveranno l’ambito feticcio/premio.