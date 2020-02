Caso Jennifer, la criminologa Bruzzone: “Presto per parlare, decisivi i risultati dell’autopsia”

SERVIGLIANO - La professionista è consulente della difesa:"Parlerò con la mamma della bimba, importante comprendere la personalità della donna"

Si è occupata dei più drammatici casi di cronaca degli ultimi anni. Nelle Marche è venuta spesso, anche perchè ha seguito con particolare attenzione l’omicidio di Pamela Mastropietro, un caso che, come ha detto più volte, l’ha “colpita profondamente”. Ora la criminologa Roberta Bruzzone si sta occupando anche del caso di Jennifer Krasniqi, la bimba di 6 anni morta la notte dell’8 gennaio scorso a Servigliano. E’ stata nominata consulente di parte dall’avvocato Gianmarco Sabbioni, legale di Pavlina Mitkova, la madre della vittima, agli arresti con l’accusa, per il momento, di incendio doloso e morte come conseguenza di altro reato.

Per ora, la psicologa forense, docente e criminologa resta cauta e rinvia ogni valutazione ai risultati dell’autopsia sul corpo della piccola. “Fino al 20 febbraio (termine dato dalla Procura della Repubblica per la relazione sugli ulteriori accertamenti, ndr) non ha senso esprimersi, perchè l’esame autoptico deve fornire elementi troppo importanti per comprendere cosa sia accaduto alla bambina. Ad oggi, quindi, non abbiamo novità. Solo nel momento in cui avremo chiarezza sulle cause e l’ora del decesso potremo effettuare una valutazione più compiuta” commenta la Bruzzone.

Il ruolo della professionista, vista la qualificata esperienza, sarà importante anche per ricostruire un quadro psicologico della mamma Pavlina Mitkova. “Quello della personalità della donna sarà certamente un aspetto da approfondire, ma ad oggi non ho ancora avuto modo di incontrarla, quindi non posso pronunciarmi in alcun modo. Ripeto, dopo il 20, esito dell’autopsia alla mano, potremo avere elementi più chiari”.

P.Pier.