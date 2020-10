FERMO - L'Area vasta 4: "Ci sono stati da sabato pomeriggio a stamattina 8 nuovi ingressi, una dimissione a domicilio, 2 decessi di un uomo di circa 70 anni di Ascoli Piceno e di un secondo uomo, di circa 80 anni, di Appignano"

Sono 29 le persone, affette da Coronavirus, attualmente ricoverate nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Murri di Fermo. E’ quanto comunicano dall’Area vasta 4. E purtroppo si sono registrati altri due decessi.

“Ci sono stati da sabato pomeriggio a stamattina 8 nuovi ingressi, una dimissione a domicilio, 2 decessi di un uomo di circa 70 anni di Ascoli Piceno e di un secondo uomo, di circa 80 anni, di Appignano” i dettagli forniti dall’Av4 in una giornata in cui il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che i nuovi contagi nel Fermano, stando ai dati risalenti alla giornata di ieri, sono 15 mentre in tutte le Marche i nuovi contagi sono 238.