La carambola in A14 e lo schianto tra auto e moto sul lungomare, gravi due giovani e un uomo ( Le foto )

PORTO SANT'ELPIDIO - Sul posto i sanitari della Croce verde di Porto Sant'Elpidio, la Polizia locale al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto, e un mezzo del soccorso stradale EuroSos

12 Luglio 2021 - Ore 08:30 ...

di redazione CF

Grave incidente ieri sera, intorno alle 22, sul lungomare sud di Porto Sant’Elpidio dove, intorno alle 22 si sono scontrate un’auto e una moto. E a riportare la peggio, ovviamente, sono stati i due ragazzi che erano in sella al motociclo. Immediati i soccorsi. Così sul posto sono arrivati i sanitari della Croce verde Porto Sant’Elpidio, una pattuglia della Polizia locale e un mezzo del soccorso stradale EuroSos.

I due giovani sono stati medicati sul posto per poi essere trasferiti all’ospedale Torrette di Ancona per gli accertamenti sanitari. Sul posto sono rimasti gli agenti della Polizia locale a cui spetta il compito di ricostruire la dinamica dell’accaduto. Uno schianto pauroso che ha richiamato l’attenzione di tanti tra i clienti dei pubblici esercizi in zona, durante la finale degli Europei, che sono subito accorsi in strada per capire cosa fosse successo.

Poco prima, in A14, al chilometro 263, dunque quasi al confine tra i territori di Porto Sant’Elpidio e Civitanova Marche, collisione tra quattro veicoli. E i sanitari hanno soccorso tre persone di cui una in condizioni critiche. Sul punto dell’incidente, oltre ai sanitari della Croce verde, anche una pattuglia della Polizia Stradale, sottosezione autostradale di Porto San Giorgio, e i mezzi del soccorso stradale, sempre della EuroSos.