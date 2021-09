Covid, 224 nuovi casi nelle Marche: 45 nel Fermano

I DATI del servizio Sanità - Nelle ultime 24 ore testati 1620 tamponi nel percorso nuove diagnosi, positivo il 13%. Il tasso cumulativo scende a 77. Stabili le terapie intensive

2 Settembre 2021 - Ore 16:24 ...

Sono 224 i nuovi casi di Covid nelle Marche. E’ quanto si evince dai dati del bollettino Sanità dopo l’esame, nelle ultime 24 ore, di 2958 tamponi: 1620 nel percorso nuove diagnosi e 1338 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 13,8% (ieri era al 10%), scende anche il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti arrivato a 77,59 (ieri era a 79).

I nuovi contagi sono stati registrati: 58 nel Maceratese, 52 nel Pesarese, 45 nel Fermano, 40 nell’Anconetano, 22 nell’Ascolano e 7 da fuori regione. Sono stati riscontrati per la maggior parte tra contatti domestici (66 casi), contatti stretti con persone positive (57 casi), approfondimento epidemiologici (48 casi). I sintomatici sono 39.

Sul fronte ospedaliero il bilancio è sostanzialmente invariato rispetto ieri, ai due ricoveri in più in semi-intensiva, rispondono i due ricoveri in meno nei reparti non intensivi. Il totale di pazienti Covid ad oggi nelle Marche è quindi di 87: 19 in terapia intensiva, 22 in semi-intensiva e 46 nei reparti non intensivi. A questi si aggiungono 10 persone nei pronto soccorso.