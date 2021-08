Covid, 140 nuovi casi nelle Marche: nessun decesso

22 Agosto 2021 - Ore 20:19 ...

Sono 140 i nuovi casi di Covid nelle Marche nell’ultimo bollettino dell’osservatorio regionale epidemiologico del servizio Sanità diramato oggi alle 12. Attualmente nelle Marche, dunque, sono 2.936 i positivi al Coronavirus.

Fortunatamente nelle ultime ore non si sono riscontrati decessi di persone affette dal virus. I ricoverati in terapia intensiva sono 10 mentre quelli non in Rianimazione sono 45. Le persone ospitate in strutture territoriali invece sono 23 mentre quelle in isolamento domiciliare attualmente sono 2.881. I decessi sono arrivati a 3.045.