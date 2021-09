Covid: 124 nuovi casi nelle Marche, scendono i ricoveri

I DATI del Servizio sanità – Nel Fermano 18 nuovi casi. E' la provincia che sta 'meglio' nelle Marche

11 Settembre 2021 - Ore 18:05 ...

Sono 124 in nuovi casi di Covid nelle Marche, di questi 25 sono nel Maceratese che dopo Pesaro (33 casi) è la seconda provincia con più contagi da ieri. La provincia di Fermo, invece, è quella che sta ‘meglio’ con 18 casi. I casi emergono dai 2.794 tamponi svolti nelle Marche (dunque il 4,4% sono positivi). Divisi per provincia, gli altri contagiati sono 13 in quella di Ascoli, 19 in quella di Ancona, 18, dicevamo, nel Fermano e 16 di fuori regione.

Il tasso di incidenza cumulativo su 100mila abitanti è di 63,40. Dei nuovi positivi, 27 mostrano sintomi. Sul fronte dei ricoveri, sono 82 le persone che si trovano in ospedale, di cui 23 in terapia intensiva. Rispetto a ieri le persone in terapia intensiva sono invariate e c’è un ricoverato in meno. Quattro i dimessi. Nei pronto soccorso della provincia ci sono 3 persone, due a Macerata e una a Civitanova.