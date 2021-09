Covid, 173 nuovi casi nelle Marche. In terapia intensiva 27 persone, 5 sono vaccinate con doppia dose

I DATI del Servizio Sanità – I nuovi contagiati si sono riscontrati sui 2.251 tamponi svolti (il tasso di positività è del 7,7%). Nel Fermano 27 casi

15 Settembre 2021 - Ore 18:14 ...

Sono 173 i nuovi casi di Covid nelle Marche, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva nelle Marche (numero invariato rispetto a ieri), cinque delle quali avevano ricevuto entrambe le dosi di vaccino. Nel bollettino del Servizio sanità della Regione viene comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3.803 tamponi: 2.251 nel percorso nuove diagnosi e 1.552 nel percorso guariti.

L’incidenza dei positivi scende al 7,7% (ieri era all’11,8%), in discesa anche il tasso cumulativo di contagi ogni 100mila abitanti (a quota 58,94, ieri 61,20). I nuovi contagi sono stati riscontrati: 12 nel Pesarese, 18 nell’Anconetano, 59 nel Maceratese, 30 nell’Ascolano, 27 nel Fermano e 27 da fuori regione. Sono stati scoperti per la maggior parte in contatti stretti con persone positive (38 casi), contatti domestici (56 casi) e approfondimento epidemiologico (43 casi). I sintomatici sono 22. Sul fronte ospedaliero, come detto, stabili i ricoveri in terapia intensiva. Tra le persone ricoverate in questi reparti, secondo quanto comunicato a Cronache Maceratesi dalla Regione, ci sono 5 vaccinati con doppia dose. Negli altri reparti: sono due ricoverati in più in semi intensiva (3 a Macerata e 7 a Civitanova, 22 in totale) uno in meno nei reparti non intensivi, per un totale di 34, 2 i dimessi nelle ultime 24 ore. Restano 8 quelli che si trovano nei pronto soccorso, di cui 5 a Macerata e uno a Civitanova. Il totale di pazienti Covid ad oggi nelle Marche è quindi di 83.