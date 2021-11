Covid, summit tra Acquaroli e i prefetti: “Assoluta necessità di avere comportamenti responsabili”

REGIONE - "Richiamo di attenzione rivolto a tutti i cittadini e agli enti locali per rispettare tutte le disposizioni igieniche e di sicurezza, il distanziamento e l’uso della mascherina, anche in vista delle prossime festività. Il presidente Acquaroli e i prefetti continueranno ad aggiornarsi periodicamente"

Si è volta ieri, in videoconferenza, la consueta riunione tra il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e i Prefetti di Ancona, Darco Pellos, di Ascoli Piceno, Carlo De Rogatis, di Fermo, Vincenza Filippi, di Macerata, Flavio Ferdani e di Pesaro-Urbino, Tommaso Ricciardi, per fare il punto della situazione e analizzare l’andamento della pandemia sul territorio regionale.

“Si è concordato – fanno sapere dalla Regione – di esprimere un richiamo di attenzione rivolto a tutti i cittadini e agli enti locali, facendo leva soprattutto, in questi mesi più freddi, alla assoluta necessità di avere comportamenti responsabili, rispettando tutte le disposizioni igieniche e di sicurezza, il distanziamento e l’uso della mascherina, anche in vista delle prossime festività. Il presidente Acquaroli e i prefetti continueranno ad aggiornarsi periodicamente, come ormai da prassi, nel migliore e più proficuo rapporto di collaborazione tra istituzioni”.