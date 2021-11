Terrenzi all’Asur: “Il camper vaccinale faccia tappa anche in città, subito con la terza dose”

SANT’ELPIDIO A MARE -“Fino ad ora il nostro territorio è stato escluso dalla presenza del camper vaccinale – dice il Sindaco, Alessio Terrenzi – e ritengo che sia importante, oggi più che mai, mettere a disposizione dei cittadini un servizio di questo tipo anche nel nostro territorio"

Il sindaco, Alessio Terrenzi, ha inoltrato una richiesta all’Asur Marche affinché anche nel territorio elpidiense sia prevista qualche tappa del camper vaccinale di cui la Regione si è dotata e che sta girando nelle varie Asur del territorio.

I camper vaccinali sono cinque, uno per area vasta, dotati di frigorifero e allestiti per le attività di vaccinazione e stanno facendo tappa in numerose località della costa e dell’entroterra. Le equipe operative nelle unità mobili sono composte da un medico, un infermiere vaccinatore e un infermiere o operatore sanitario, oltre che dall’autista. Sul mezzo anche uno zaino di emergenza per gestire eventuali reazioni allergiche. Per accedere al servizio non è necessaria la prenotazione: basta presentarsi muniti di tessera sanitaria e compilare gli appositi moduli.

