Record di nuovi casi nelle Marche: sono 2.147 nelle ultime 24 ore. Otto ricoveri in più, cinque decessi morti

IL BOLLETTINO del Servizio Sanità – Tra i cinque deceduti in regione un 91enne di Civitanova e una 90enne di Corridonia, ricoverati nella residenza Valdaso. Esaminati 12.432 tamponi nel percorso nuove diagnosi, l’incidenza dei positivi sale al 17,3% (ieri era al 14,2%), cresce il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti che arriva a quota 697,87

5 Gennaio 2022 - Ore 18:11 ...

Cinque morti nelle Marche nei reparti ospedalieri rispetto a ieri sono otto in più ricoveri: uno in meno in terapia intensiva (52 in tutto), sette in più in semintensiva (57) e due in più in reparti non intensiva (187) per un totale di 296, ventuno i dimessi. La percentuale dell’occupazione di posti letto nelle terapie intensiva è al 20,6% sopra il limite per la zona arancione che è del 20%. In Area medica ora sono 244 in tutto i ricoverati (57 in semintensiva più 187 in reparti non intensivi) con il 24,32% dei posti letto occupati (in questo caso il limite per la zona arancione è del 30%). Nei pronto soccorso sono 55 le persone ricoverate. Per quanto riguarda le persone positive che sono decedute ed erano positive al Covid, si tratta di un uomo di 91 anni di Civitanova e di una donna di 90 anni di Corridonia, entrambi ricoverati nella residenza Valdaso, di due uomini di 77 anni, uno di Jesi e uno di Senigallia, e di una 93enne di Castelfidardo. Secondo il Bollettino del Servizio sanità avevano tutti delle patologie pregresse.

Nuovo record di contagi giornalieri nelle Marche: nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 2.147 nuovi casi. E’ quanto emerge dai dati dell’Osservatorio epidemiologico regionale, sono stati testati in tutto 16.856 tamponi: 12.432 nel percorso nuove diagnosi e 4.424 nel percorso guariti. L’incidenza dei positivi è al 17,3% (ieri era al 14,2%), il tasso cumulativo ogni 100mila abitanti arriva a quota 697,87 (ieri era a 668). La provincia che ha fatto registrare più contagi nelle ultime 24 ore è Ancona (651), seguono: Fermo (469), Ascoli (356), Macerata (291), Pesaro-Urbino (231) e 149 da fuori regione. La fascia di età più colpita è quella 25-44 anni con 746 casi, seguita da quella 45-59 con 482 casi. Sono 352 i casi tra i ragazzi da zero a 18 anni, di cui 103 nella fascia di età 6-10 anni (gli scolari delle elementari), 221 tra 19-24enni, 346 tra over 60. Sono 406 i sintomatici, 563 i contatti domestici, 618 i contatti stretti di casi positivi, 509 i casi in fase di approfondimento epidemiologico, 24 nelle caselle positivi in ambiente di vita socialità, nessuno in setting scolastico/formativo, 11 nei contatti in setting lavorativo, uno nei contatti in setting assistenziale, due negli screening sanitari e 13 nei casi extra regione. Nelle terapie intensive il 74% dei ricoverati non è vaccinato, il 58% nell’area medica.